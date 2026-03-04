Παπασταύρου: «Παράθυρο» για μέτρα στήριξης αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση

«Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο», ωστόσο η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά, δήλωσε ο υπουργός- Στο «τραπέζι» επιδοτήσεις ρεύματος και παρεμβάσεις στα καύσιμα