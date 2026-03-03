Στις 12 Μαρτίου η ψήφιση από τη Βουλή των συμβάσεων με Chevron και Helleniq Εnergy για έρευνες υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη
Στις 12 Μαρτίου η ψήφιση από τη Βουλή των συμβάσεων με Chevron και Helleniq Εnergy για έρευνες υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη
Οι συμβάσεις κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη ερευνητικών εργασιών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες παραχωρήσεις
Κατατέθηκαν στη Βουλή προς κύρωση οι συμβάσεις μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών Chevron Greece και Helleniq Upstream, θυγατρικής της Helleniq Energy.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ενώ η συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου, ώστε οι συμβάσεις να κυρωθούν και να αποτελέσουν νόμο του κράτους.
Οι συμφωνίες αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές Νοτίως της Πελοποννήσου «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», καθώς και τις περιοχές Νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», που θεωρούνται ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των ερευνών για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προς κύρωση συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, θωρακίζουν την ενεργειακή της αυτονομία και αναβαθμίζουν τη γεωστρατηγική της θέση στην περιοχή, μέσω της αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η κατάθεση των συμβάσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση των ερευνητικών διαδικασιών και την ενίσχυση της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.
Με την κύρωση των συμβάσεων ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες παραχωρήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις προοπτικές εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων όσο και στις περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές παραμέτρους που συνοδεύουν το εγχείρημα.
