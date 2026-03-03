Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο, στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Τον πληθωρισμό τροφοδότησαν κυρίως ο τομέας των υπηρεσιών, των τροφίμων και των βιομηχανικών αγαθών - Αποκλιμακώθηκαν τον προηγούμενο μήνα οι τιμές ενέργειας