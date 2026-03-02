«Παγώνουν» οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη λόγω του πολεμικού σοκ στη Μέση Ανατολή
Η γεωπολιτική κρίση ακυρώνει εκδόσεις δισεκατομμυρίων - Σε κατάσταση αναμονής οι δανειολήπτες καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ «εκτοξεύει» το κόστος δανεισμού και το επενδυτικό ρίσκο
Οι δανειολήπτες στην Ευρώπη αναστέλλουν τις προγραμματισμένες εκδόσεις ομολόγων, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή κλονίζει τις παγκόσμιες αγορές και προκαλεί κατακόρυφη άνοδο στους δείκτες πιστωτικού κινδύνου (credit-risk).
Σύμφωνα με το Bloomberg, τη Δευτέρα δεν καταγράφηκε καμία νέα έκδοση χρέους σε ευρώ, στερλίνα ή δολάριο στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι εταιρείες που σκόπευαν να προχωρήσουν σε πωλήσεις τίτλων επέλεξαν τελικά να αποσυρθούν λόγω της γενικευμένης αβεβαιότητας.
Ο Μάρκο Μπαλντίνι, επικεφαλής των διεθνών εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας της Barclays, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επισημαίνοντας ότι όλες οι πρωινές επικοινωνίες μεταξύ τραπεζιτών και υποψήφιων εκδοτών ακυρώθηκαν εξαιτίας του εξαιρετικά αρνητικού κλίματος.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι ανέμεναν έναν δυναμικό Μάρτιο με νέες εκδόσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 50 δισ. ευρώ για την τρέχουσα εβδομάδα.
