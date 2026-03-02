«Παγώνουν» οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη λόγω του πολεμικού σοκ στη Μέση Ανατολή

Η γεωπολιτική κρίση ακυρώνει εκδόσεις δισεκατομμυρίων - Σε κατάσταση αναμονής οι δανειολήπτες καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ «εκτοξεύει» το κόστος δανεισμού και το επενδυτικό ρίσκο