Διπλή εικόνα στις αγορές της Ασίας με απώλειες σε Ιαπωνία και κέρδη στην Κίνα, ποιες μετοχές πλήττονται και ποιες εκτοξεύονται
Διπλή εικόνα στις αγορές της Ασίας με απώλειες σε Ιαπωνία και κέρδη στην Κίνα, ποιες μετοχές πλήττονται και ποιες εκτοξεύονται
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε επιλεκτικά τις ενεργειακές μετοχές, ενώ οι αεροπορικές πρωταγωνιστούν στην πτώση - Απώλειες πέριξ του 1% στα αμερικανικά futures, αναμένεται πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη
Πιέσεις υφίστανται οι ασιατικές αγορές, με τις αεροπορικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην πτώση, καθώς οι διαταραχές στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και τα κλεισίματα αεροδρομίων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε επιλεκτικά τις ενεργειακές μετοχές.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,75%, ενώ ο ευρύτερος Topix χάνει 1,57%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινείται χαμηλότερα κατά 1,85%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα με άνοδο 0,52%. Ο δείκτης της Σανγκάης με άνοδο 0,59%
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 με οριακή άνοδο 0,025% με τους κλάδους ενέργειας και εξόρυξης χρυσού να σημειώνουν κέρδη. Στην Ινδία, ο Nifty 50 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,39%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα δεν διαπραγματευόταν λόγω δημόσιας αργίας.
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ήρθε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ με το Ιράν, στον απόηχο του θανάτου του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν, μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου σημείωσαν αρχικά άνοδο 8%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους περίπου στο 4%. Το West Texas Intermediate διαμορφωνόταν στα 69,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 76,13 δολάρια. Τα συμβόλαια χρυσού ενισχύθηκαν κατά 2,3%, καθώς οι επενδυτές κατευθύνθηκαν προς το παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο.
Στον αντίποδα, οι ενεργειακές μετοχές στην Ασία κατέγραψαν άνοδο, ακολουθώντας την πορεία του αργού. Η αυστραλιανή Woodside Energy και η ιαπωνική Inpex σημείωσαν κέρδη έως και 5%, ενώ η China National Offshore Oil Corporation στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε πάνω από 3%.
Άνοδο κατέγραψαν και οι μετοχές αμυντικών βιομηχανιών, αν και σε πιο συγκρατημένο ρυθμό. Στην Ιαπωνία, οι Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries και IHI κινήθηκαν ανοδικά από 0,47% έως και πάνω από 2%, ενώ στη Σιγκαπούρη η ST Engineering ενισχύθηκε κατά 3%. Άλλες μεγάλες αμυντικές μετοχές της Ασίας δεν διαπραγματεύονταν τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ξεκινήσουν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών σε σαφώς αρνητικό έδαφος, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχωρούν μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,75%, ενώ ο ευρύτερος Topix χάνει 1,57%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινείται χαμηλότερα κατά 1,85%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα με άνοδο 0,52%. Ο δείκτης της Σανγκάης με άνοδο 0,59%
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 με οριακή άνοδο 0,025% με τους κλάδους ενέργειας και εξόρυξης χρυσού να σημειώνουν κέρδη. Στην Ινδία, ο Nifty 50 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,39%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα δεν διαπραγματευόταν λόγω δημόσιας αργίας.
Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ήρθε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ με το Ιράν, στον απόηχο του θανάτου του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν, μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου σημείωσαν αρχικά άνοδο 8%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους περίπου στο 4%. Το West Texas Intermediate διαμορφωνόταν στα 69,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 76,13 δολάρια. Τα συμβόλαια χρυσού ενισχύθηκαν κατά 2,3%, καθώς οι επενδυτές κατευθύνθηκαν προς το παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο.
Στον αντίποδα, οι ενεργειακές μετοχές στην Ασία κατέγραψαν άνοδο, ακολουθώντας την πορεία του αργού. Η αυστραλιανή Woodside Energy και η ιαπωνική Inpex σημείωσαν κέρδη έως και 5%, ενώ η China National Offshore Oil Corporation στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε πάνω από 3%.
Άνοδο κατέγραψαν και οι μετοχές αμυντικών βιομηχανιών, αν και σε πιο συγκρατημένο ρυθμό. Στην Ιαπωνία, οι Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries και IHI κινήθηκαν ανοδικά από 0,47% έως και πάνω από 2%, ενώ στη Σιγκαπούρη η ST Engineering ενισχύθηκε κατά 3%. Άλλες μεγάλες αμυντικές μετοχές της Ασίας δεν διαπραγματεύονταν τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ξεκινήσουν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών σε σαφώς αρνητικό έδαφος, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχωρούν μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα