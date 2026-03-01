Νευρικότητα στις αγορές για το «ντόμινο» της ιρανικής κρίσης, κρίσιμη η Δευτέρα για τα χρηματιστήρια
Νευρικότητα στις αγορές για το «ντόμινο» της ιρανικής κρίσης, κρίσιμη η Δευτέρα για τα χρηματιστήρια
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι αγορές μετά τις εξελίξεις στην Τεχεράνη - Η μεγάλη ανατροπή που στέλνει το πετρέλαιο στα ύψη και τους επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια
Η έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Epic Fury» από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχει προκαλέσει γεωπολιτικό σεισμό, που απειλεί να ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες εισέρχονται σε μία νέα περίοδο ακραίας μεταβλητότητας.
Με τις εκρήξεις να συγκλονίζουν μεγάλες ιρανικές πόλεις και τις υποδομές πετρελαίου να βρίσκονται στο στόχαστρο, οι επενδυτές παγκοσμίως εγκαταλείπουν -βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- τα στοιχεία υψηλού κινδύνου, αναζητώντας καταφύγιο σε παραδοσιακά ασφαλή assets.
Η κατάσταση στο Ιράν αυτή τη στιγμή θυμίζει «τέλεια καταιγίδα» για τις διεθνείς αγορές. Τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σε συνδυασμό με την εσωτερική οικονομική κατάρρευση της Τεχεράνης, δημιουργούν ένα σκηνικό ολικής ανατροπής. Οι αγορές φοβούνται το βραχυπρόθεσμο σοκ κυρίως στις τιμές ενέργειας, ενώ η ερχόμενη Δευτέρα 2 Μαρτίου αναμένεται να είναι μία από τις πιο κρίσιμες μέρες για τα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Wall Street αντιδρά με φυγή από τις τεχνολογικές μετοχές και τα κρυπτονομίσματα. Οι ευρωπαϊκές αγορές «τρέμουν» στο ενδεχόμενο ενός νέου ενεργειακού σοκ, ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Στην Ασία οι μεγάλες εισαγωγικές δυνάμεις προετοιμάζονται για ελλείψεις. Από την πλευρά του, το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις εισαγόμενες πιέσεις και την ανάγκη για διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια «μεγάλη ανατροπή», όπου το βραχυπρόθεσμο σοκ στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να ακολουθήσει μία συνολική αναδιάταξη των επενδυτικών ροών στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Με τις εκρήξεις να συγκλονίζουν μεγάλες ιρανικές πόλεις και τις υποδομές πετρελαίου να βρίσκονται στο στόχαστρο, οι επενδυτές παγκοσμίως εγκαταλείπουν -βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- τα στοιχεία υψηλού κινδύνου, αναζητώντας καταφύγιο σε παραδοσιακά ασφαλή assets.
Η κατάσταση στο Ιράν αυτή τη στιγμή θυμίζει «τέλεια καταιγίδα» για τις διεθνείς αγορές. Τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σε συνδυασμό με την εσωτερική οικονομική κατάρρευση της Τεχεράνης, δημιουργούν ένα σκηνικό ολικής ανατροπής. Οι αγορές φοβούνται το βραχυπρόθεσμο σοκ κυρίως στις τιμές ενέργειας, ενώ η ερχόμενη Δευτέρα 2 Μαρτίου αναμένεται να είναι μία από τις πιο κρίσιμες μέρες για τα χρηματιστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Wall Street αντιδρά με φυγή από τις τεχνολογικές μετοχές και τα κρυπτονομίσματα. Οι ευρωπαϊκές αγορές «τρέμουν» στο ενδεχόμενο ενός νέου ενεργειακού σοκ, ειδικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Στην Ασία οι μεγάλες εισαγωγικές δυνάμεις προετοιμάζονται για ελλείψεις. Από την πλευρά του, το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις εισαγόμενες πιέσεις και την ανάγκη για διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Οι αναλυτές συμφωνούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια «μεγάλη ανατροπή», όπου το βραχυπρόθεσμο σοκ στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να ακολουθήσει μία συνολική αναδιάταξη των επενδυτικών ροών στη Μέση Ανατολή, εφόσον υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.
Wall Street: Η αβεβαιότητα «πνίγει» την τεχνολογία και τα cryptoΣτη Νέα Υόρκη το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Ο Nasdaq και ο S&P 500 βρέθηκαν υπό πίεση ήδη από τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι φήμες για τη στρατιωτική κλιμάκωση επιβεβαιώνονταν. Οι αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι ο πληθωριστικός κίνδυνος επανέρχεται δριμύτερος, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας μπορεί να αναγκάσει τη Fed να «παγώσει» τις προγραμματισμένες μειώσεις επιτοκίων. Την ίδια στιγμή, η αγορά των κρυπτονομισμάτων έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο βίαιες διορθώσεις, με το Bitcoin να καταγράφει διψήφιες απώλειες, αποδεικνύοντας ότι σε περιόδους πραγματικού πολέμου, η ρευστότητα σε δολάριο παραμένει ο «βασιλιάς».
Ευρώπη: Ενεργειακός εφιάλτης πάνω από τη Γηραιά ΉπειροΟι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων αναγκών σε πετρέλαιο. Ο δείκτης DAX στην Φρανκφούρτη και ο CAC 40 στο Παρίσι αναμένεται να ανοίξουν με σημαντικά πτωτικά χάσματα (gap down), καθώς η Ευρώπη είναι η πιο εκτεθειμένη ήπειρος στις διακυμάνσεις του Brent. Η JPMorgan προειδοποιεί ότι αν η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα, οι τιμές της ενέργειας στην ΕΕ θα μπορούσαν να «εκτιναχθούν» σε επίπεδα που θα προκαλούσαν νέα βιομηχανική ύφεση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα