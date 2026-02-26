Κεραμέως: Ο στόχος για τον κατώτατο μισθό παραμένει τα €950 έως το 2027, στα 1.516 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου με την υπ. Εργασίας να διευκρινίζει ότι λαμβάνονται υπόψη «πάρα πολλά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας», όπως ο ρυθμός ανάπτυξης και οι αντοχές των επιχειρήσεων