Κάθετος Διάδρομος: Στην Ουάσιγκτον το κρίσιμο crash test
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Σταύρος Παπασταύρου - Τα σημεία «κλειδιά» της διαπραγμάτευσης που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα του Vertical Corridor και τα διλήμματα της προμήθειας των 750 δισ. Ευρώπης-ΗΠΑ
Στην Ουάσιγκτον στρέφονται από σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου τα βλέμματα της ενεργειακής αγοράς, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση συγκαλεί υπουργική σύνοδο για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, με τη συμμετοχή 12 χωρών. Στην σύνοδο που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit» την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από στελέχη της Aktor, του ΔΕΣΦΑ, της Gastrade και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ συμμετέχουν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται από σήμερα και ο CEO της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο οποίος θα συμμετάσχει στις συζητήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του δεσφαGaz Forum ενώ αναμένεται να έχει και επαφές με στελέχη από τους μεγάλους hyperscalers. Πρόκειται για μια εξέλιξη για την οποία έχει προϊδεάσει από την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός από την Ινδία, αποκαλύπτοντας τα υπεραντλαντικά σχέδια της ΔΕΗ για την μεγάλη επένδυση ύψους 2,3 δις στη Δυτική Μακεδονία και το σχεδιασμό για το νέο γίγα data center δυναμικότητας 300 ΜW.
Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων ισορροπιών μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που έκρινε παράνομους ορισμένους δασμούς που είχε επιβάλει πριν ένα χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς τη συμμετοχή του Κογκρέσου.
Η απόφαση αυτή έχει οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ–ΗΠΑ του 2025, στην οποία εντάσσεται και το πακέτο προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 750 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία. Μια συμφωνία για την οποία από την αρχή υπήρξαν πολλές επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί καθώς η Ευρώπη θα έπρεπε να τετραπλασιάσει τις προμήθειες σε φυσικό αέριο σε ετήσια βάση για την περίοδο 2026-2028 εξέλιξη που θεωρείται μη εφικτή.
Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, η επιτυχία της συνόδου στην Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραμέτρων που αφορούν τόσο την πολιτική βούληση όσο και την εμπορική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Καταρχάς, καθοριστικός παράγοντας για την πορεία και την τύχη του περίπλοκου παζλ θα είναι το αν θα υπάρξουν σαφείς και μετρήσιμες δεσμεύσεις για μακροχρόνια συμβόλαια LNG. Τόσο η Αμερικανική πλευρά όσο και οι εταιρείες που συνδράμουν τον Κάθετο Διάδρομο έχουν διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι χωρίς πολυετείς συμφωνίες αγοράς και μεταφοράς ποσοτήτων, ο Διάδρομος δεν μπορεί να αποκτήσει τον απαιτούμενο όγκο ροών που θα τον καταστήσει οικονομικά βιώσιμο.
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτούν ορατότητα εσόδων σε βάθος χρόνου προκειμένου να χρηματοδοτήσουν νέες υποδομές φυσικού αερίου και σε αυτό πρόθυμοι να συνδράμουν εμφανίζονται και αμερικανοί φορείς όπως το DFC και η τράπεζα εισαγωγών και εξαγωγών Εx-Im Bank.
Δεύτερον, κρίσιμο θα είναι το μήνυμα που θα σταλεί από την ευρωπαϊκή πλευρά και ειδικά από την ΕΕ, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Ντίτε Γιόργκενσεν γενική διευθύντρια της DG Energy.Η ρυθμιστική σαφήνεια γύρω από τα εξειδικευμένα προϊόντα δέσμευσης χωρητικότητας φυσικού αερίου (Route 1,2,3) αποτελεί βασική προϋπόθεση για να απεμπλακεί ο κάθετος διάδρομος από τις παγίδες και τα συμφέροντα άλλων χωρών της ΕΕ που οξύνουν τον ανταγωνισμό. Αν δεν υπάρξει πολιτική κάλυψη για την υπέρβαση των γραφειοκρατικών και των διασυνοριακών εμποδίων, το έργο θα συνεχίσει να προσκρούει σε εθνικές ιδιαιτερότητες και διαφορετικές χρεώσεις που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της διαδρομής έναντι εναλλακτικών οδών.
