H&M: Αλλάζει ταχύτητα στην Ελλάδα με ARKET και COS
Το άνοιγμα του πρώτου ARKET στην Αθήνα, η επέκταση της COS, η στρατηγική των concept brands και το οικονομικό υπόβαθρο της ελληνικής θυγατρικής
Mε το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος ARKET στην Αθήνα, στην Καπνικαρέα, ο Όμιλος H&M δίνει το στίγμα μιας πιο σύνθετης στρατηγικής για την ελληνική αγορά. Η έμφαση μετατοπίζεται από το καθαρό fast fashion σε concept brands με ισχυρή ταυτότητα, διαφοροποιημένη εμπειρία καταστήματος και δυνατότητα υψηλότερου μέσου καλαθιού.
Το ARKET, το πρώτο της μάρκας στην Ελλάδα, άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον σχεδιασμό να «τρέχει» απευθείας από τα κεντρικά του ομίλου. Το brand συνδυάζει ανδρική, γυναικεία και παιδική ένδυση με σκανδιναβικό μινιμαλισμό, έμφαση στη βιωσιμότητα και τη λογική του «slow living», ενώ στο concept περιλαμβάνεται και in-store café που αναμένεται να λειτουργήσει το προσεχές διάστημα.
