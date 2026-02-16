ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Citi: Νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Σύσταση buy για τις μετοχές - Ανεβάζει τον πήχη στα 4,7 ευρώ για την Eurobank, στα 10,2 για την Τράπεζα Πειραιώς και στα 4,9 ευρώ για την Alpha Bank

Νίκος Μελαχροινός
Σε ευρύτερη αναθεώρηση των αποτιμήσεων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου προχωρά η Citi, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους μετά την επικαιροποίηση των μοντέλων της. Ο οίκος δεν βασίζει την αναβάθμιση σε υψηλότερες προβλέψεις κερδών, αλλά κυρίως στη μείωση του απαιτούμενου κόστους κεφαλαίου, καθώς εκτιμά ότι ο κίνδυνος ισολογισμών και χώρας έχει περιοριστεί αισθητά. Oι νέες τιμές στόχοι είναι για την Eurobank στα €4,70 από €3,80, για την Τράπεζα Πειραιώς στα €10,20 από €7,85 και στην Alpha Bank στα €4,90 από €4,20. Οι συστάσεις είναι «Αγορά» και για τις τρεις μετοχές.

Η βασική αλλαγή που ενσωματώνεται στα μοντέλα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζονται πλέον περισσότερο ως ώριμες ευρωπαϊκές τράπεζες και λιγότερο ως recovery trade. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης και μεγαλύτερη ικανότητα διανομών.

Νίκος Μελαχροινός
