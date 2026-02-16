Citi: Νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Σύσταση buy για τις μετοχές - Ανεβάζει τον πήχη στα 4,7 ευρώ για την Eurobank, στα 10,2 για την Τράπεζα Πειραιώς και στα 4,9 ευρώ για την Alpha Bank