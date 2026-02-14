Eurelectric: Τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα είναι ευάλωτα σε φυσικές και υβριδικές επιθέσεις

Τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα παραμένουν πιο ευάλωτα απ’ όσο θεωρούνταν μέχρι σήμερα, με κρίσιμες υποδομές και εξοπλισμό να εκτίθενται σε αυξανόμενους κινδύνους από φυσικές και υβριδικές επιθέσεις.



Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Eurelectric, που αποτελεί την ένωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο ετοιμότητας των ενεργειακών εταιρειών στην Ευρώπη βαθμολογείται με μόλις 6,7 στα 10, αποκαλύπτοντας σημαντικά κενά στην προστασία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.



Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι μετασχηματιστές υψηλής τάσης, οι υποσταθμοί μεταφοράς και τα κέντρα ελέγχου, δηλαδή τα πιο κρίσιμα σημεία του ενεργειακού δικτύου.



Πρόκειται για υποδομές που, σε περίπτωση καταστροφής ή σοβαρής βλάβης, δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα, καθώς ο χρόνος κατασκευής και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού μπορεί να φτάσει ακόμη και τα δύο χρόνια. Παράλληλα, τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου, που αποτελούν τη «νευρική δομή» του σύγχρονου ενεργειακού συστήματος, αποτελούν ολοένα και συχνότερο στόχο κυβερνοεπιθέσεων.



Η έκθεση, που παρουσιάστηκε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων του ενεργειακού τομέα, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έρχεται σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική σταθερότητα. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν καταδείξει ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα αποτελούν πλέον στρατηγικό στόχο σε σύγχρονες συγκρούσεις.

