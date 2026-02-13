e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως τις 25 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων
e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται έως τις 25 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Έως τη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ μισθολογικών περιόδων Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.

Έως τη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ).
