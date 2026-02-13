Sold out έναν μήνα πριν: Πώς ο Άγιος Βαλεντίνος έγινε η τοπ βραδιά των εστιατορίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Sold out έναν μήνα πριν: Πώς ο Άγιος Βαλεντίνος έγινε η τοπ βραδιά των εστιατορίων

Το 34% κλείνει τραπέζι πάνω από 30 μέρες νωρίτερα, τα fine dining “γεμίζουν” σε τρεις εβδομάδες. Η γιορτή που δεν ήθελε κανείς στα ’90s σπάει σήμερα ρεκόρ κρατήσεων

Sold out έναν μήνα πριν: Πώς ο Άγιος Βαλεντίνος έγινε η τοπ βραδιά των εστιατορίων
Πριν από τριάντα χρόνια, η 14η Φεβρουαρίου περνούσε σχεδόν απαρατήρητη. Μερικά λουλούδια, λίγες καρτούλες, το χαρακτηριστικό λούτρινο αρκουδάκι. Σήμερα, αν δεν έχεις κλείσει τραπέζι αρκετές μέρες πριν, μάλλον θα τρως σπίτι. Το “fully booked” είναι η καθολική πραγματικότητα για σχεδόν όλα τα εστιατόρια της Αθήνας. Κάπου ανάμεσα στα τριαντάφυλλα της δεκαετίας του ’90 και τα degustation μενού του σήμερα, οι Έλληνες άλλαξαν τον τρόπο που γιορτάζουν την αγάπη. Από το υλικό δώρο στην εμπειρία και από το “δεν πιστεύω σε αμερικανιές” στο “έκλεισες τραπέζι;”.

Από την απόρριψη στην αποδοχή

Στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’90, ο Άγιος Βαλεντίνος θεωρούνταν “ξενόφερτη συνήθεια”. Το 1994 προτάθηκε μάλιστα ο Άγιος Υάκινθος ως ορθόδοξη εναλλακτική, αργότερα οι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα, κάποιοι πρότειναν ακόμα και τον Οδυσσέα με την Πηνελόπη. Δεν έπιασε τίποτα. Η 14η Φεβρουαρίου προχώρησε αθόρυβα, καταλαμβάνοντας σταδιακά χώρο στο ημερολόγιο και στις ζωές μας.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης