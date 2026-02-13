Sold out έναν μήνα πριν: Πώς ο Άγιος Βαλεντίνος έγινε η τοπ βραδιά των εστιατορίων

Το 34% κλείνει τραπέζι πάνω από 30 μέρες νωρίτερα, τα fine dining “γεμίζουν” σε τρεις εβδομάδες. Η γιορτή που δεν ήθελε κανείς στα ’90s σπάει σήμερα ρεκόρ κρατήσεων