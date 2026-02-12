JPMorgan για ελληνικές μετοχές: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την τριπλή αναβάθμιση
JPMorgan για ελληνικές μετοχές: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την τριπλή αναβάθμιση
Τι δείχνει η ανάλυση του αμερικανικού οίκου για το upgrade της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE, τον MSCI και τον Stoxx
Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς (DM) από τους κύριους παρόχους δεικτών FTSE, MSCI και Stoxx το 2026 αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναδιατάξεις σε παθητικές ροές κεφαλαίων.
Σύμφωνα με ανάλυση της JPMorgan, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα θα είναι ελαφρώς αρνητικό για FTSE και MSCI (λόγω μεγαλύτερων πωλήσεων από EM trackers), αλλά πολύ θετικό για Stoxx, με συνολικές ροές που μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια δολάρια. Οι τράπεζες και μεγάλες blue-chip εταιρείες θα είναι οι κύριες ωφελούμενες, ενώ μικρότερες μετοχές μπορεί να δουν εκροές. Παρακάτω αναλύονται οι λεπτομέρειες ανά δείκτη, βασισμένες σε εκτιμήσεις της τράπεζας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Σύμφωνα με ανάλυση της JPMorgan, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα θα είναι ελαφρώς αρνητικό για FTSE και MSCI (λόγω μεγαλύτερων πωλήσεων από EM trackers), αλλά πολύ θετικό για Stoxx, με συνολικές ροές που μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια δολάρια. Οι τράπεζες και μεγάλες blue-chip εταιρείες θα είναι οι κύριες ωφελούμενες, ενώ μικρότερες μετοχές μπορεί να δουν εκροές. Παρακάτω αναλύονται οι λεπτομέρειες ανά δείκτη, βασισμένες σε εκτιμήσεις της τράπεζας.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα