JPMorgan για ελληνικές μετοχές: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την τριπλή αναβάθμιση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
JP Morgan Μετοχές

JPMorgan για ελληνικές μετοχές: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την τριπλή αναβάθμιση

Τι δείχνει η ανάλυση του αμερικανικού οίκου για το upgrade της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE, τον MSCI και τον Stoxx

JPMorgan για ελληνικές μετοχές: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την τριπλή αναβάθμιση
Νίκος Μελαχροινός
Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς αναπτυγμένης αγοράς (DM) από τους κύριους παρόχους δεικτών FTSE, MSCI και Stoxx το 2026 αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αναδιατάξεις σε παθητικές ροές κεφαλαίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της JPMorgan, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα θα είναι ελαφρώς αρνητικό για FTSE και MSCI (λόγω μεγαλύτερων πωλήσεων από EM trackers), αλλά πολύ θετικό για Stoxx, με συνολικές ροές που μπορεί να φτάσουν τα εκατομμύρια δολάρια. Οι τράπεζες και μεγάλες blue-chip εταιρείες θα είναι οι κύριες ωφελούμενες, ενώ μικρότερες μετοχές μπορεί να δουν εκροές. Παρακάτω αναλύονται οι λεπτομέρειες ανά δείκτη, βασισμένες σε εκτιμήσεις της τράπεζας.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης