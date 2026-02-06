Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Κλείσιμο

Sponsored ContentΗ Εθνική Τράπεζα, σύμμαχος στο πλευρό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα νέα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Μέσω των νέων προγραμμάτων προσφέρεται, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για ρευστότητα και επενδυτικά κεφάλαια είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, γι’ αυτό και η πρόσβαση σε κατάλληλη και ευνοϊκή χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους όσο και για την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η ανάληψη εξαγωγικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προσφέρει μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα / υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:• Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και• Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 χρόνια λειτουργίας.Τα δάνεια του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ποσοστό 70%, ενώ τα δάνεια του Υποταμείου «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80%.Τοπαρέχει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν:, διάρκειας από 2 έως 5 έτη ανάλογα με τη μορφή χρηματοδότησης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ή• Χρηματοδότηση., διάρκειας από 5 έως και 12 έτη για υλοποίησησχεδίων.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση, κάτι που διευκολύνει ιδιαιτέρως τις μικρές επιχειρήσεις που ίσως δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες.Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι το, λόγω της παροχής της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία μπορεί να καλύπτει έως και το 80% της χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις επωφελούνται απόγια τα πρώτα δύο χρόνια της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η πρόσβαση σε κεφάλαια με μειωμένο κόστος δανεισμού.