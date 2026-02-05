ΒΟΑΚ: «Κλείδωσε» η μοιρασιά στο έργο – Στρατηγικοί εταίροι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Aktor και η Metlen

Με ποσοστό 24% στην παραχώρηση και τη λειτουργία και με ισχυρή παρουσία στην κατασκευή μέσω της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, η METLEN εισέρχεται στο μεγαλύτερο οδικό έργο της Κρήτης - Η Aktor 36% στην παραχώρηση και την λειτουργία, 30% στην κατασκευή