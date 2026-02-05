ΒΟΑΚ: «Κλείδωσε» η μοιρασιά στο έργο – Στρατηγικοί εταίροι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Aktor και η Metlen
Με ποσοστό 24% στην παραχώρηση και τη λειτουργία και με ισχυρή παρουσία στην κατασκευή μέσω της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, η METLEN εισέρχεται στο μεγαλύτερο οδικό έργο της Κρήτης - Η Aktor 36% στην παραχώρηση και την λειτουργία, 30% στην κατασκευή
Οριστικοποιείται η «μοιρασιά» του ΒΟΑΚ στο μεγαλύτερο οδικό έργο παραχώρησης που υλοποιείται σήμερα στη χώρα, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρεί τον κεντρικό ρόλο του παραχωρησιούχου και τις METLEN και Aktor να εισέρχονται δυναμικά στο σχήμα, τόσο σε επίπεδο παραχώρησης όσο και κατασκευής.
Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία του στην Κρήτη, αποκτώντας συμμετοχή 36% στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο, ενός από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Μέσω των θυγατρικών του, ο Όμιλος συμμετέχει τόσο στην παραχώρηση όσο και στη λειτουργία και συντήρηση του έργου, ενώ παράλληλα ο κατασκευαστικός του βραχίονας αναλαμβάνει ποσοστό 30% στη νέα κατασκευαστική κοινοπραξία που θα υλοποιήσει τη μελέτη και κατασκευή.
Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί και ανακοινώθηκε σήμερα μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Χανιά–Ηράκλειο), η METLEN αποκτά ποσοστό 24% στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., εταιρεία που μέχρι σήμερα ελεγχόταν κατά 100% από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, αποκτά αντίστοιχο ποσοστό 24% και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου κατά την 35ετή περίοδο παραχώρησης.
Καθοριστική είναι και η αναδιάταξη στο σκέλος της κατασκευής. Η ΜΕΤΚΑ ATE, 100% θυγατρική της METLEN, εισέρχεται στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία, αποκτώντας 30% συμμετοχή στον ρόλο του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής. Στο ίδιο σχήμα συμμετέχουν η ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, σηματοδοτώντας ένα τριμερές κατασκευαστικό μέτωπο για το πιο απαιτητικό τμήμα του ΒΟΑΚ.
Η είσοδος της METLEN προσδίδει πρόσθετο βάθος και τεχνική ισχύ στο έργο, δεδομένης της εμπειρίας της ΜΕΤΚΑ ATE σε μεγάλης κλίμακας υποδομές και έργα μεταφορών. Όπως τόνισε ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της METLEN και Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ATE, πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας συμμετοχή σε έργο εθνικής εμβέλειας, με άμεσο αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη της Κρήτης.
Το έργο Χανιά–Ηράκλειο–Κίσσαμος, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων, έχει προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το κατασκευαστικό αντικείμενο υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα πέντε έτη της παραχώρησης αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να παραμένει ο βασικός πυλώνας του σχήματος και τη METLEN να καθίσταται πλέον στρατηγικός συνεταίρος σε όλα τα κρίσιμα επίπεδα: παραχώρηση, λειτουργία και κατασκευή.
Με τη νέα αυτή κατανομή ρόλων, ο ΒΟΑΚ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα, που συνδυάζει χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική εμπειρία και μακροχρόνια παρουσία στις μεγάλες παραχωρήσεις της χώρας.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής που κατέχει στις εταιρείες Παραχώρησης «Δικταίον Παραχωρήσεις Μ.Α.Ε.» και Λειτουργίας «Δικταίον Λειτουργία Μ.Α.Ε.», του οδικού τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ώστε η νέα μετοχική σύνθεση να διαμορφωθεί ως εξής:
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: 40%
• Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.: 24%
• Metlen Energy & Metals Α.Ε.: 24%
• Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Α.Ε.: 12%
Όσον αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα υποκατασταθεί από νέο εταιρικό σχήμα υπό την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΚΤΩΡ-ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» αποτελούμενο από τους: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 40%, Άκτωρ με 30% και ΜΕΤΚΑ με 30%.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες του έργου.
Έχοντας πλέον επιτύχει το χρηματοοικονομικό κλείσιμο και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης του ΒΟΑΚ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έργο. Η συναλλαγή ενισχύει την ευελιξία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συνεχίσει περαιτέρω τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων.
Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ανακοίνωση της MetlenΣυμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ (Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο)
Η METLEN ανακοινώνει ότι συμφώνησε τη συμμετοχή της στο σχήμα της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», καθώς και με τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ATE στο σχήμα του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής.
Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης:
•Η METLEN προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας.
•Παράλληλα, η Εταιρεία αποκτά ποσοστό 24% και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.
Η ΜΕΤΚΑ ATE, ως κατασκευαστικός βραχίονας της METLEN, θα συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικό Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής του Έργου.
•Η ΜΕΤΚΑ ATE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεταφορών, γεγονός που συνεισφέρει ισχυρά στη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του σχήματος.
Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της METLEN, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωσε: «Η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα €700 εκ., ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης, όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.
Η ανακοίνωση της AktorΗ «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:
Στις 4 Φεβρουαρίου 2026 οι κατά ποσοστό 100% θυγατρικές της Εταιρείας, εταιρείες «AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία («η Συμφωνία») για την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» μετοχών συνολικού ποσοστού 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει αναλάβει ως Παραχωρησιούχος την υλοποίηση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο» (το «Έργο»).
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Συμφωνίας, οι ως άνω θυγατρικές της Εταιρείας, θα αποκτήσουν συνολικό ποσοστό 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου και η θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέγραψε συμφωνία για την συμμετοχή της κατά ποσοστό 30% στο Βασικό Υπεργολάβο Μελέτης- Κατασκευής του Έργου.
Η ανωτέρω Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων και συναινέσεων για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Το συνολικό μήκος του Έργου ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ περίπου, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής.
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Νεάπολη» και «Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος», γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.
