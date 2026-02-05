Krigler: Το άρωμα-θρύλος που αγάπησε η Τζάκι Κένεντι επιστρέφει
Ο ιστορικός οίκος Krigler επανασυστήνει μέσα από μια εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση το Lovely Patchouli 55, ένα άρωμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την Τζάκι Κένεντι
Λίγοι οίκοι αρωμάτων μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν συνδεθεί τόσο στενά με εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα όσο ο οίκος Krigler. Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, επιστρέφει σε ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά και ιστορικά του δημιουργήματα: το Lovely Patchouli 55, το άρωμα που λάτρεψε η Τζάκι Κένεντι.
Η αφορμή; Η κυκλοφορία του Lovely Patchouli 55 Classic Extrait, μιας εξαιρετικά περιορισμένης έκδοσης που δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του αρχικού αρώματος, αλλά τον επανατοποθετεί στο απόλυτο επίπεδο πολυτέλειας. Μια χειρονομία μνήμης, κληρονομιάς και τεχνικής αρτιότητας, που τιμά τόσο τη γυναίκα με την οποία ταυτίστηκε όσο και τον ιδρυτή του οίκου, Άλμπερτ Κρίγκλερ.
Ο οίκος Krigler έχει μακρά παράδοση στο να προσελκύει προσωπικότητες που καθόρισαν την πολιτισμική ιστορία του 20ού αιώνα. Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Τζον Φ. Κένεντι φορούσαν το δροσερό, θαλασσινό America One. Η Μαρλέν Ντίτριχ προτιμούσε το δερμάτινο, σανδαλόξυλο Lieber Gustav 14, ένα άρωμα σχεδιασμένο αρχικά για άνδρες, που αργότερα υιοθέτησαν προσωπικότητες, όπως ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ακόμη και η Κοκό Σανέλ, όταν δεν φορούσε τα δικά της αρώματα, άπλωνε διακριτικά το Pleasure Gardenia 79.
