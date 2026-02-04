Μυτιληναίος: Η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί πλέον, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται άμεσες αποφάσεις

Τόνισα την ανάγκη για επείγουσες παρεμβάσεις:άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για το συνολικό βάρος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,ταχείες βελτιώσεις στο CISAF, καιάμεση, βραχυπρόθεσμη ανακούφιση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.Δεν πρόκειται για θέμα προτίμησης, αλλά για την αποτροπή απώλειας παραγωγικής δυναμικότητας σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους κλιματικούς, ψηφιακούς και αμυντικούς στόχους της Ευρώπης.Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την κ. Jorna για την ανοιχτότητα, τον ρεαλισμό και τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης.Τα δομικά στοιχεία υπάρχουν: Σχέδιο Δράσης για Χάλυβα και Μέταλλα, Made in Europe, RESourceEU, Industrial Accelerator Act.Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε τα πλαίσια σε πράξη, με την ταχύτητα που επιβάλλουν οι σημερινές βιομηχανικές συνθήκες.