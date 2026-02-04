Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιμένουν οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.400 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιμένουν οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.400 μονάδες
Τρίτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, σε νέο υψηλό 16 ετών - Σε Alpha Bank, Metlen και Jumbo η προσοχή των επενδυτών
Κέρδη για τρίτη συνεχόμενη μέρα σημειώνει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρείται σε τροχιά κατάκτησης των 2.400 μονάδων, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια (Δεκέμβριος 2009). Η Αθήνα δείχνει να αντιστέκεται στις διεθνείς πιέσεις, με τους επενδυτές στη Γηραιά Ήπειρο να εστιάζουν στο πλήθος εταιρικών αποτελεσμάτων και την αυριανή απόφαση της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.378,21 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.377,82 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.387,18 μονάδες.
Στη «ζώνη» των 2.370 μονάδων ανέβηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, ανανεώνοντας το υψηλό 16 ετών. Αμέσως μετά βρίσκουμε τις 2.383,62 μονάδες της 4ης Δεκεμβρίου 2009. Κέρδη άνω του +11% σημειώνει φέτος ο Γενικός Δείκτης. Στο «άρμα» της ανόδου οι τράπεζες, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς το υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015), καταγράφοντας απόδοση άνω του +22% μέσα στο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/2), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.378,21 μονάδες. Σε περίπου 10 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.377,82 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.387,18 μονάδες.
Στη «ζώνη» των 2.370 μονάδων ανέβηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, ανανεώνοντας το υψηλό 16 ετών. Αμέσως μετά βρίσκουμε τις 2.383,62 μονάδες της 4ης Δεκεμβρίου 2009. Κέρδη άνω του +11% σημειώνει φέτος ο Γενικός Δείκτης. Στο «άρμα» της ανόδου οι τράπεζες, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς το υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015), καταγράφοντας απόδοση άνω του +22% μέσα στο 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα