Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιμένουν οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.400 μονάδες

Τρίτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, σε νέο υψηλό 16 ετών - Σε Alpha Bank, Metlen και Jumbo η προσοχή των επενδυτών