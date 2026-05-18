Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπόσχεται να καταφέρει «το ακατόρθωτο» για να σταματήσει τον πόλεμο με το Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ζοζέφ Αούν Λίβανος Ισραήλ ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπόσχεται να καταφέρει «το ακατόρθωτο» για να σταματήσει τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Είναι καθήκον και ευθύνη μου να καταφέρω το ακατόρθωτο για να σταματήσω τον πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και του λαού μου», τόνισε ο Ζοζέφ Αούν

Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπόσχεται να καταφέρει «το ακατόρθωτο» για να σταματήσει τον πόλεμο με το Ισραήλ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, δεσμεύτηκε σήμερα να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία και τις νέες διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον.

«Είναι καθήκον και ευθύνη μου να καταφέρω το ακατόρθωτο για να σταματήσω τον πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και του λαού μου», τόνισε ο Λιβανέζος πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στην επιστροφή των εκτοπισμένων.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή, τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, νέα παράταση, για 45 ημέρες, της ανακωχής που τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί νέος γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει από την έναρξη της τον θάνατο περισσοτέρων των 400 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βασισμένη σε ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ, τις πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δυο κράτη, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αφορούν ιδίως, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, κάτι που η ίδια αποκλείει.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης