Καμπανάκι Μυτιληναίου: Το ισχυρό ευρώ δεν είναι ένδειξη δύναμης και υγείας για την ευρωπαϊκή οικονομία

H περαιτέρω ενδυνάμωση του Ευρώ καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά στις – κατά κύριο λόγο – διεθνείς αγορές με κυρίαρχο νόμισμα το δολάριο, σχολιάζει ο πρόεδρος της Metlen σε ανάρτηση του