Καμπανάκι Μυτιληναίου: Το ισχυρό ευρώ δεν είναι ένδειξη δύναμης και υγείας για την ευρωπαϊκή οικονομία
H περαιτέρω ενδυνάμωση του Ευρώ καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά στις – κατά κύριο λόγο – διεθνείς αγορές με κυρίαρχο νόμισμα το δολάριο, σχολιάζει ο πρόεδρος της Metlen σε ανάρτηση του
Την συνεχιζόμενη άνοδο του ευρώ και τις συνέπειες που επιφέρει για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οικονομιών σχολίασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε ανάρτηση του στο Linkedln.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Metlen αναφέρει τα εξής:
«Η άνοδος του Ευρώ προσθέτει μια νέα πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες και βιομηχανικοί φορείς έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την απότομη ενίσχυση του Ευρώ. Το μήνυμά τους είναι σαφές: το ισχυρό Ευρώ δεν αποτελεί ένδειξη μιας υγιούς και δυνατής ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά μάλλον αντανάκλαση ασταθών πολιτικών και γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.
Με άλλα λόγια, σαν να μην δεν έφτανε το διαρθρωτικό μειονέκτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που ήδη υπονομεύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η περαιτέρω ενδυνάμωση του Ευρώ καθιστά τα ευρωπαϊκά προϊόντα όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά στις – κατά κύριο λόγο – διεθνείς αγορές με κυρίαρχο νόμισμα το δολάριο.
Για πολλούς κλάδους – από τη βιομηχανική παραγωγή έως τους ενεργοβόρους τομείς – αυτό προσθέτει νέα πίεση σε μια περίοδο στενών περιθωρίων και έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού».
