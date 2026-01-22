Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται την Τετάρτη 28/1 και ποιοι την Πέμπτη 29/1
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποιοι πληρώνονται την Τετάρτη 28/1 και ποιοι την Πέμπτη 29/1
Η ανακοίνωση e-ΕΦΚΑ με τις οριστικές ημερομηνίες
Αυξημένες κατά 2,4% θα είναι οι συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.
Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.
Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
-15 έτη ασφάλισης: 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ)
-16 έτη ασφάλισης: 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ)
-17 έτη ασφάλισης: 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ)
-18 έτη ασφάλισης: 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ)
-19 έτη ασφάλισης: 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ)
-20 έτη ασφάλισης: 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ)
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πως διαμορφώνονται τα ποσά, πότε καταβάλλονταιΟι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Πως διαμορφώνονται τα ποσάΤα ποσά της εθνικής σύνταξης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης έχουν ως εξής:
