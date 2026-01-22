Η επόμενη μέρα μετά τον πάγο από το Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Ποιοι και γιατί την καταψήφισαν
Η επόμενη μέρα μετά τον πάγο από το Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Ποιοι και γιατί την καταψήφισαν
Οι Ευρωομάδες χωρίστηκαν σε στρατόπεδα με φόντο τη Mercosur - Τα νομικά «παραθυράκια»για την εφαρμογή της παρά το προσωρινό μπλόκο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μπορεί να πέρασαν περίπου 25 χρόνια διαβουλεύσεων, μέχρι να ψηφιστεί πριν από λίγες μέρες η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ωστόσο, οι πανηγυρισμοί σε κομμάτι του ευρωπαϊκού στρατοπέδου, δεν κράτησαν για πολύ. Χθες Τετάρτη, η συμφωνία προσέκρουσε σε «σκόπελο» στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία να παραπέμψει το σχέδιο της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ, για να αποφανθεί για τη νομική του βάση.
Η υπόθεση Mercosur, ήταν εξ αρχής ζόρικη. Προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία, χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον 15 κρατών-μελών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ, για αυτό και η ψήφος χωρών όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Πολωνία, είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Έτσι, μπορεί να συγκεντρώθηκε οριακά η απαιτούμενη πλειοψηφία στις 9 Ιανουαρίου μεταξύ των κρατών-μελών, όμως πολλοί ευρωβουλευτές, είχαν προειδοποιήσει πως θα την παραπέμψουν στο δικαστήριο της ΕΕ, όπως και τελικά έγινε.
Αν και η συμφωνία έγινε κόκκινο πανί για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της ΕΕ, με τις κινητοποιήσεις να απλώνονται από τις Βρυξέλλες και το Παρίσι, έως και την ελληνική επαρχεία (η μη ψήφιση της ήταν στα αιτήματα των αγροτών), δεν ακουμπά μόνο αυτούς. Πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που θα επέτρεπε στην ΕΕ να εξάγει για παράδειγμα περισσότερα ποτά, αυτοκίνητα, μηχανήματα στις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Oυρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη), μια αγορά που υπολογίζεται σε 780 εκατ. καταναλωτές.
Στον αντίποδα, θα διευκόλυνε την είσοδο στην Ευρώπη βοδινού κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάτι που τρομάζει τους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, που εκτιμούν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το χαμηλό κόστος παραγωγής στα εν λόγω προϊόντα.
Δεδομένου ότι η κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ, έχει διαφορετικά δυνατά ”χαρτιά” στην εθνική παραγωγή και στις εξαγωγές, χώρες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, που έχουν ισχυρή αγροτική παραγωγή, είναι από τους μεγάλους πολέμιους της συμφωνίας. Αντίθετα, ως διαπρύσιοι αυτής, παρουσιάστηκαν κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές χώρες, βλέποντας χρυσές ευκαιρίες, π.χ για τις εξαγωγές αυτοκινήτων και λαδιού σε μια εναλλακτική αγορά. Αντίστοιχα, υπογραμμίζουν τη σημασία τoυ εμπορικού deal, την ίδια ώρα που νιώθουν στο πετσί τους τον κινεζικό ανταγωνισμό, ενώ εντείνονται οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, με νέες απειλές για δασμούς.
Δεδομένου, ότι κάθε χώρα και κλάδος πλήττεται ή επωφελείται διαφορετικά από την συμφωνία ΕΕ-Mercosur, ήταν επόμενο να υπάρξει μεγάλος διχασμός ανάμεσα στις ευρωομάδες, αφού πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές, το κάθε κράτος μέλος, κοιτάει να εξασφαλίσει ”τα του οίκου του”. Μπορεί στην ψηφοφορία της 9ης Ιανουαρίου, η αρνητική ψήφος της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ιρλανδίας π.χ να μην ήταν αρκετή για να μπλοκάρει τη συμφωνία, όμως οι Γάλλοι, οι Πολωνοί, οι Ιρλανδοί και άλλοι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του ΕΚ, είναι ένα τελείως διαφορετικό μέγεθος, άλλης βαρύτητας.
Στην ψηφοφορία της Τετάρτης, υπέρ της παραπομπής του σχεδίου της συμφωνίας στο δικαστήριο της ΕΕ ψήφισαν 334 ευρωβουλευτές (50%), κατά: 324 (48%), ενώ οι αποχές ήταν 11 (2%). Συνολικά ψήφισαν 669 ευρωβουλευτές, ενώ 50 δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.
-Aπό το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη ευρωομάδα, στην οποία συμμετέχουν και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν 181/188 ευρωβουλευτές, με την πλειοψηφία να καταψηφίζει την παραπομπή του σχεδίου της συμφωνίας στο δικαστήριο της ΕΕ
-Από την ευρωομάδα S&D (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), όπου συμμετέχει και το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν 125/136 και πάλι η πλειοψηφία ψήφισε κατά.
-Από την Ευρωομάδα Patriots for Europe, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Αφροδίτη Λατινοπούλο, ψήφισαν 79/85 και η συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ.
-Από την Ευρωομάδα European Conservatives and Reformists ψήφισαν 74/79 και οι ψήφοι ήταν μοιρασμένοι, με ένα μικρό προβάδισμα για το κατά.
-Από την Ευρωομάδα Renew Europe ψήφισαν 70/75, με την πλειοψηφία να ψηφίζει κατά.
Οι ευρωομάδες που διχάστηκαν λόγω Mercosur
-Από τους Πράσινους (49/53), η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ
-Από την Ευρωομάδα Left (38/46) άπαντες ψήφισαν υπέρ
-Από τους Μη εγγεγραμμένους ευρωβουλευτές, που δεν εντάσσονται σε κάποια ευρωομάδα (28/30) η συντριπτική πλειοψηφία υπερψήφισε
-Και τέλος στην Ευρωομάδα Europe of Sovereign Nations (25/27) η συντριπτική πλειοψηφία υπερψήφισε.
