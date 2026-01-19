Το λιμάνι του Πειραιά σε τροχιά επανεκκίνησης το 2026 – Το Σουέζ ανοίγει τον δρόμο για νέα φορτία
Το λιμάνι του Πειραιά σε τροχιά επανεκκίνησης το 2026 – Το Σουέζ ανοίγει τον δρόμο για νέα φορτία
Στα 3,9 εκατ. TEUs η διακίνηση το 2025 στις προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ (-6% σε ετήσια βάση) – Πτώση 9,8% τον Δεκέμβριο στις 331 χιλ. TEUs, με εκτιμήσεις για ανοδική πορεία το 2026
Η σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα του Σουέζ ενισχύει τις προοπτικές του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών και εμπορικών ανακατατάξεων.
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα, το λιμάνι του Πειραιά κρατά σταθερά τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών. Η αποκλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και η απουσία νέων σοβαρών περιστατικών για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν επαναφέρει στο τραπέζι το βασικό σενάριο που είναι η σταδιακή επιστροφή των containerships στη συντομότερη και οικονομικότερη διαδρομή Ασίας – Ευρώπης. Για τον Πειραιά, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες πιθανότητες ανάκτησης φορτίων που είχαν προσωρινά κατευθυνθεί αλλού.
Σύμφωνα με την COSCO Shipping Ports, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά διαμορφώθηκε το 2025 σε 3,9 εκατ. TEUs, καταγράφοντας υποχώρηση 6% σε ετήσια βάση, έναντι 4,2 εκατ. TEUs το 2024. Αρνητική ήταν και η εικόνα τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον όγκο να μειώνεται κατά 9,8% σε ετήσια βάση, στις 331 χιλ. TEUs. Συνολικά, κατά 6% υποχώρησε σε ετήσια βάση η διακίνηση TEUs από τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα, το λιμάνι του Πειραιά κρατά σταθερά τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών. Η αποκλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα και η απουσία νέων σοβαρών περιστατικών για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν επαναφέρει στο τραπέζι το βασικό σενάριο που είναι η σταδιακή επιστροφή των containerships στη συντομότερη και οικονομικότερη διαδρομή Ασίας – Ευρώπης. Για τον Πειραιά, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες πιθανότητες ανάκτησης φορτίων που είχαν προσωρινά κατευθυνθεί αλλού.
Σύμφωνα με την COSCO Shipping Ports, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά διαμορφώθηκε το 2025 σε 3,9 εκατ. TEUs, καταγράφοντας υποχώρηση 6% σε ετήσια βάση, έναντι 4,2 εκατ. TEUs το 2024. Αρνητική ήταν και η εικόνα τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον όγκο να μειώνεται κατά 9,8% σε ετήσια βάση, στις 331 χιλ. TEUs. Συνολικά, κατά 6% υποχώρησε σε ετήσια βάση η διακίνηση TEUs από τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα