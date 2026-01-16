Η Αρκτική στο επίκεντρο: Γεωπολιτική ένταση αλλά και ευκαιρίες για τη ναυτιλία
Η Αρκτική στο επίκεντρο: Γεωπολιτική ένταση αλλά και ευκαιρίες για τη ναυτιλία
Η έκθεση της INTERMODAL δείχνει αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών και τον ρόλο-κλειδί των αρκτικών διαδρομών
Στο προσκήνιο της διεθνούς γεωπολιτικής αλλά και της παγκόσμιας ναυτιλίας έρχεται ξανά η Αρκτική. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γροιλανδία κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τη Δανία.
Πέρα από την πολιτική διάσταση, το ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και συνολικά για την Αρκτική συνδέεται άμεσα με τα πλούσια φυσικά της αποθέματα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ανάλυση του Νίκου Ταγκούλη από τον ναυλομεσιτικό οίκο INTERMODAL η αξιοποίησή τους παραμένει μακροπρόθεσμος στόχος, καθώς τα μεγάλα εμπόδια σε υποδομές, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες δυσκολεύουν την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας έργων.
Σε πιο άμεσο επίπεδο, η σημασία της Αρκτικής αυξάνεται κυρίως λόγω της ναυτιλίας. Στοιχεία από το Norwegian Centre for High North Logistics δείχνουν ότι οι θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι παραμένουν εποχικές και με μικρότερους όγκους σε σχέση με τις παραδοσιακές εμπορικές διαδρομές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Πέρα από την πολιτική διάσταση, το ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και συνολικά για την Αρκτική συνδέεται άμεσα με τα πλούσια φυσικά της αποθέματα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ανάλυση του Νίκου Ταγκούλη από τον ναυλομεσιτικό οίκο INTERMODAL η αξιοποίησή τους παραμένει μακροπρόθεσμος στόχος, καθώς τα μεγάλα εμπόδια σε υποδομές, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες δυσκολεύουν την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας έργων.
Σε πιο άμεσο επίπεδο, η σημασία της Αρκτικής αυξάνεται κυρίως λόγω της ναυτιλίας. Στοιχεία από το Norwegian Centre for High North Logistics δείχνουν ότι οι θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι παραμένουν εποχικές και με μικρότερους όγκους σε σχέση με τις παραδοσιακές εμπορικές διαδρομές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα