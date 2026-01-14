Νέα «ραβασάκια» σε πάνω από 80.000 οδηγούς που πιάστηκαν χωρίς ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
Νέα «ραβασάκια» σε πάνω από 80.000 οδηγούς που πιάστηκαν χωρίς ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας
Νέες διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2025. Ποιοι ειδοποιούνται, πώς ενημερώνονται και πότε ξεκινά η αποστολή προστίμων
Ειδοποιητήρια σε 80.429 ιδιοκτήτες οχημάτων εστάλησαν μετά από νέο γύρο διασταυρώσεων για ανασφάλιστα αυτοκίνητα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι εντόπισαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για το 2025 και λειτουργούν ως προειδοποίηση πριν από την επιβολή προστίμων.
Η αποστολή των ειδοποιητηρίων αφορά τον τρίτο κύκλο διασταυρώσεων και βασίστηκε σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025. Από το σύνολο των ειδοποιήσεων, 66.702 περιπτώσεις αφορούν οχήματα που εμφανίστηκαν ανασφάλιστα, εκ των οποίων 61.317 ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, 13.727 ειδοποιητήρια αφορούν οχήματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, με 12.798 φυσικά πρόσωπα και 929 νομικά πρόσωπα να καταγράφονται με σχετικές εκκρεμότητες.
Οι νέες αποστολές προστίθενται στους δύο προηγούμενους κύκλους ελέγχων, κατά τους οποίους είχαν ήδη σταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για μη ασφάλιση οχημάτων, διευρύνοντας το εύρος των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Παράλληλα, από τις προηγούμενες ειδοποιήσεις έχει ήδη καταγραφεί συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση, πριν την ενεργοποίηση των κυρώσεων.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Όσοι έχουν καταχωρίσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ενημέρωση γίνεται με email από την ΑΑΔΕ ή με επιστολή.
Για αναλυτική ενημέρωση και άμεση συμμόρφωση, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή oximata.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Οι ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Η αποστολή των ειδοποιητηρίων αφορά τον τρίτο κύκλο διασταυρώσεων και βασίστηκε σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025. Από το σύνολο των ειδοποιήσεων, 66.702 περιπτώσεις αφορούν οχήματα που εμφανίστηκαν ανασφάλιστα, εκ των οποίων 61.317 ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, 13.727 ειδοποιητήρια αφορούν οχήματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, με 12.798 φυσικά πρόσωπα και 929 νομικά πρόσωπα να καταγράφονται με σχετικές εκκρεμότητες.
Οι νέες αποστολές προστίθενται στους δύο προηγούμενους κύκλους ελέγχων, κατά τους οποίους είχαν ήδη σταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 ειδοποιητήρια για μη ασφάλιση οχημάτων, διευρύνοντας το εύρος των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Παράλληλα, από τις προηγούμενες ειδοποιήσεις έχει ήδη καταγραφεί συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση, πριν την ενεργοποίηση των κυρώσεων.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου. Όσοι έχουν καταχωρίσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ενημέρωση γίνεται με email από την ΑΑΔΕ ή με επιστολή.
Για αναλυτική ενημέρωση και άμεση συμμόρφωση, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή oximata.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Οι ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα