Ξεκινά το σχέδιο αξιοποίησης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση αφορά 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες - Θα αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία και για φιλοξενία συνοδών ασθενών του όμορου νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» - Στόχος της Περιφέρειας Αττικής να αποκατασταθούν 108 διαμερίσματα μέχρι το 2028