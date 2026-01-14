Ξεκινά το σχέδιο αξιοποίησης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
Ξεκινά το σχέδιο αξιοποίησης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
Ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση αφορά 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες - Θα αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία και για φιλοξενία συνοδών ασθενών του όμορου νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» - Στόχος της Περιφέρειας Αττικής να αποκατασταθούν 108 διαμερίσματα μέχρι το 2028
Μια νέα εξέλιξη για ένα από τα πιο γνωστά σημεία στην Αθήνα, που έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων, έρχεται τώρα, με την Περιφέρεια Αττικής να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να κινεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ο λόγος για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, για τα οποία πλέον οι συνθήκες φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει -χρηματοδοτικά και μελετητικά- προκειμένου ένα κομμάτι αυτών, και συγκεκριμένα οι 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες, να πάρει τον δρόμο της αποκατάστασης σε ένα έργο της τάξης των 15 εκατ. ευρώ.
Ετσι, το α’ τρίμηνο του 2026 θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρώτη φάση του σχεδίου αξιοποίησης των Προσφυγικών από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία, όπως προβλέπεται με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, θα τρέξει με ορίζοντα το 2028. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση αρχικά 108 διαμερισμάτων προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία, αλλά και φιλοξενία συνοδών ασθενών του όμορου νοσοκομείου «Αγιος Σάββας».
