ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται

Ποια επιδόματα πληρώνονται

του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οικαι παροχών από τονΣυγκεκριμένα, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους, ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026.Στις πληρωμές του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται:-Επίδομα Παιδιού-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)-Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)-Επίδομα Γέννησης-Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα-Στεγαστική Συνδρομή-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων-Σύνταξη Υπερηλίκωνθα καταβληθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, σε όσους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ, με χρήση κωδικών