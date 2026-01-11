Χρυσή 5ετία με κέρδη 162,14% στο Χρηματιστήριο: Oι πρωταγωνιστές της ανόδου
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην πενταετία αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ, στο τέλος 2025, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020
Πέντε κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε εφέτος η χρηματιστηριακή αγορά, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 162,14%.
Στα πέντε τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών και για ορισμένες περιόδους ήταν πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη.
Στήριγμα στην αγορά την τελευταία πενταετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προσδοκίες που επαληθεύθηκαν.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην πενταετία αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ, στο τέλος 2025, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020.
