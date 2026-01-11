Χρυσή 5ετία με κέρδη 162,14% στο Χρηματιστήριο: Oι πρωταγωνιστές της ανόδου

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην πενταετία αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ, στο τέλος 2025, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020