Στα πράσινα η Wall Street με διπλό ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500
Τα στοιχεία απασχόλησης και η καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τους δασμούς από το Ανώτατο Δικαστήριο δεν πτόησαν τους επενδυτές οδηγώντας ανοδικά τους δείκτες - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές
Ούτε το γεωπολιτικό ρίσκο, ούτε η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας αλλά ούτε καν η καθυστέρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που δεν εξέδωσε την απόφαση του για τη νομιμότητα των δασμών, δεν μπόρεσαν να πτοήσουν τους επενδυτές. Έτσι το ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον έστειλε ανοδικά τη Wall Street και μάλιστα τους Dow Jones και S&P 500 σε νέα υψηλά.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,48% φτάνοντας σε νέο ταβάνι στις 49.504 μονάδες. Αντιστοίχως ο S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ στις 6.966 μονάδες αυξημένος κατά 0,65% και ο Nasdaq κέρδισε 0,82% αγγίζοντας τις 23.671 μονάδες και πλησιάζοντας έτσι τα υψηλά του.
Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με κέρδη. Dow Jones και Nasdaq ανέβηκαν περίπου 2% και ο S&P 500 πάνω από 1%.
Το θετικό momentum στην αγορά περιορίστηκε προσωρινά τις πρώτες ώρες, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν τοποθετήθηκε ακόμη επί της νομιμότητας των δασμών Τραμπ, με αποτέλεσμα ειδικά οι μετοχές των εταιρειών καταναλωτικών ειδών να πιεστούν, καθώς έχουν χάσει τα περισσότερα από τους δασμούς. Ωστόσο, σταδιακά οι δείκτες ανέβασαν και πάλι ρυθμούς και το ράλι διευρύνθηκε με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο.
«Το πρωί πολλοί εστίασαν υπερβολικά στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και ίσως απέρριψαν γρήγορα τα στοιχεία για την απασχόληση» σχολίασε ο Μαρκ Μάλεκ, της Siebert Financial «Μόλις έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει απόφαση, αρκετοί επέστρεψαν στα στοιχεία της αγοράς εργασίας και τα είδαν ως ελαφρώς θετικά. Ούτε καλά ούτε κακά, αλλά λίγο θετικά».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000 τον Δεκέμβριο. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,4%, από 4,6% τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 70.000 νέες θέσεις και ανεργία στο 4,5%.
Τα στοιχεία αυτά παγίωσαν την άποψη της αγοράς ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Ωστόσο οι αγορές χρήματος διατηρούν την εκτίμηση ότι το συμβούλιο θα προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο περικοπές των επιτοκίων φέτος.
«Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,4%, κάτι θετικό, καθώς η άνοδός του αποτελούσε βασική ανησυχία και ένδειξη αδυναμίας της αγοράς εργασίας τον τελευταίο χρόνο. Από την αρνητική πλευρά, οι αναθεωρήσεις έδειξαν ότι δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με τις ιδιωτικές θέσεις να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της υποβάθμισης», υποστήριξε ο Τζεφ Σουλτς, της ClearBridge Investments. «Αυτό το αποτέλεσμα θα κρατήσει τη Fed σε στάση αναμονής προς το παρόν, αν και το συμβούλιο θα παραμείνει σε επιφυλακή για σημάδια περαιτέρω χαλάρωσης της αγοράς εργασίας».
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 4,17%, ωστόσο η απόδοση του πιο ευμετάβλητου 2ετούς ανέβηκε στο 3,54%.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες κατασκευής κατοικιών στήριξαν τη συνολική εικόνα της αγοράς, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε «εκπροσώπους» της κυβέρνησης και φορείς να αγοράσουν ομόλογα στεγαστικών δανείων, με στόχο τη μείωση των επιτοκίων για τους αγοραστές κατοικιών. Μεταξύ αυτών, η D.R. Horton, η PulteGroup, Lennar και η Home Depot.
Επίσης, η μετοχή της Intel κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες ανόδους της ημέρας, καθώς η εταιρεία υποστήριξε τις προσδοκίες για δυναμική παρουσία στον κλάδο των ημιαγωγών και κέρδισε την εμπιστοσύνη των traders. Άλμα ακόμη για την Micron Technology και την Tesla, ενώ στις κερδισμένες βρέθηκε και η Warner Bros Discovery, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος των προσφορών για την απόκτηση της.
Αντιθέτως, ανάμεσα στους χαμένους της ημέρας ήταν η Ford Motor, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τις προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.
Υπό πίεση βρέθηκε και η General Motors, που θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέες επιβαρύνσεις ύψους 6 δισ. δολαρίων, που συνδέονται με περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις από την επιβράδυνση της αγοράς EV στις ΗΠΑ διευρύνονται.
Σε πτωτική τροχιά βρέθηκε ακόμη η Kenvue αλλά και η Netflix, μετά την υποβάθμιση της μετοχής της από την Goldman Sachs που μείωσε την τιμή στόχο από τα 130 στα 112 δολάρια.
