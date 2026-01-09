Στα πράσινα η Wall Street με διπλό ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500

Τα στοιχεία απασχόλησης και η καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για τους δασμούς από το Ανώτατο Δικαστήριο δεν πτόησαν τους επενδυτές οδηγώντας ανοδικά τους δείκτες - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές