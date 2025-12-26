Αγώνας δρόμου για τα πολεοδομικά σχέδια: Πίεση για να μην χαθούν τα 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Επιστολή ΥΠΕΝ στους μελετητές να τρέξουν τάχιστα τις μελέτες - Η μη τήρηση των προθεσμιών θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη χρηματοδότηση ενός από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα χωρικού ανασχεδιασμού των τελευταίων δεκαετιών
Σε κρίσιμο σημείο εισέρχεται το πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους εμπλεκόμενους φορείς για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υποβολής των μελετών Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ/ΕΠΣ).
Σήμερα πιο ώριμα σχέδια είναι εκείνα της Μυκόνου και της Σαντορίνης που αναμένεται να είναι και τα πρώτα που θα σταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο ώστε να θεσμοθετηθούν με Προεδρικά Διατάγματα.
Η μη τήρηση των προθεσμιών θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη χρηματοδότηση ενός από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα χωρικού ανασχεδιασμού των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρυθμιστικής ατζέντας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, οι ανάδοχοι μελετητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν το 2ο Στάδιο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και την Α’/Β’ Ενότητα των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Α’ Φάσης (Μύκονο, Σαντορίνη) το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2026, και κατά προτίμηση νωρίτερα εντός του μήνα.
Ο χρονικός αυτός στόχος κρίνεται απολύτως αναγκαίος, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η προώθησή τους μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς το ΥΠΕΝ, πριν την έναρξη των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και ανάρτησης.
Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η έγκαιρη υποβολή των μελετών συνδέεται άμεσα με την επίτευξη οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2026. Η τήρηση του συγκεκριμένου οροσήμου αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης και την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, γεγονός που καθιστά τις επόμενες εβδομάδες ιδιαίτερα κρίσιμες για όλους τους εμπλεκόμενους.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία μεταξύ των αναδόχων μελετητών και των Επιτροπών Επίβλεψης, Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΕΠ). Το ΥΠΕΝ απευθύνει ισχυρή σύσταση για εντατικοποίηση της επικοινωνίας και σταδιακή αξιολόγηση κρίσιμων στοιχείων των μελετών, ώστε ο τελικός έλεγχος πληρότητας και επάρκειας να ολοκληρωθεί άμεσα μετά την υποβολή του τελικού σταδίου, χωρίς καθυστερήσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής.
Η παρέμβαση αυτή αποτυπώνει τη σαφή πρόθεση της πολιτείας να αποφευχθούν χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός συχνά καθυστερούσε λόγω ελλιπούς συντονισμού, διοικητικών αγκυλώσεων και αποσπασματικών παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» φιλοδοξεί να θέσει σαφείς κανόνες χρήσεων γης, να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να προσφέρει ασφάλεια δικαίου τόσο στους πολίτες όσο και στους επενδυτές.
Ωστόσο, η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που επιβάλλει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το επόμενο τρίμηνο αναμένεται καθοριστικό, καθώς θα κριθεί εάν ο εθνικός πολεοδομικός σχεδιασμός θα προχωρήσει απρόσκοπτα στη νέα εποχή ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων και νέων καθυστερήσεων σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη χωρική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
