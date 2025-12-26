Αγώνας δρόμου για τα πολεοδομικά σχέδια: Πίεση για να μην χαθούν τα 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιστολή ΥΠΕΝ στους μελετητές να τρέξουν τάχιστα τις μελέτες - Η μη τήρηση των προθεσμιών θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη χρηματοδότηση ενός από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα χωρικού ανασχεδιασμού των τελευταίων δεκαετιών