«Φωτιά» στα ενοίκια επαγγελματικών χώρων σε Αθήνα-Πειραιά την τελευταία 6ετία – Ανοδος ακόμη και πάνω από 60%
Στη Βούλα οι υψηλότερες τιμές των ενοικίων επαγγελματικών χώρων, το Μαρούσι ακολουθεί στη κατηγορία των γραφείων και το Κολωνάκι στα καταστήματα - Ανάλυση του Spitogatos
Αύξηση ακόμη και πάνω από 60% καταγράφεται την τελευταία εξαετία στις τιμές των επαγγελματικών χώρων, σε Αθήνα και Πειραιά, με το λιμάνι μάλιστα να διατηρεί την πρωτιά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη άνοδο στην Αττική την περίοδο 2019- 2025. Τα πιο ακριβά ενοίκια πάντως και στις δύο κατηγορίες, γραφεία και καταστήματα, έχει η περιοχή της Βούλας όπου η μέση ζητούμενη τιμή για την ενοικίαση ενός καταστήματος είναι στα 32,4 ευρώ ανά τ.μ. και για γραφεία στα 22,5 ευρώ ανά τ.μ. και ακολουθεί στο κέντρο της Αθήνας το Κολωνάκι με 26,1 ευρώ ανά τ.μ. ως μέση ζητούμενη τιμή στην περίπτωση των γραφείων και το Μαρούσι με 21 ευρώ ανά τ.μ..
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών για επαγγελματικά ακίνητα στην Αττική καταγράφει η τελευταία ανάλυση του γνωστού δικτύου αγγελιών του Spitogatos, επισημαίνοντας ότι η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το πρόγραμμα της Golden Visa καθώς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούν μερικούς από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην Αττική.
Στην κατηγορία των επαγγελματικών ακινήτων περιλαμβάνονται ακίνητα όπως γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κατηγορίες και εξετάζοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική την περίοδο 2019-2025, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, με τον Πειραιά, τα προάστιά του αλλά και τα βόρεια προάστια να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης – της τάξης του 62,1%, 57,9% και 51,8% αντίστοιχα.
