Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι πρέπει να κλείσει μέχρι τέλος 2025 για να μην έρθει καπέλο φόρου
Λίγο πριν φύγει το 2025 χιλιάδες φορολογούμενοι τρέχουν να καλύψουν το όριο ηλεκτρονικών δαπανών για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετο φόρο στην εκκαθάριση του 2026
Λιγότερες από δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι να πέσει η αυλαία του 2025 και μαζί να κλείσει οριστικά το «παράθυρο» για την κάλυψη του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Όσοι μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, αυτοαπασχολούμενοι αλλά και φορολογούμενοι με εισοδήματα από ενοίκια, δεν καταφέρουν έως το τέλος του έτους να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών μέσω καρτών ή e-banking, θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς, που θα μείνει «ακάλυπτη», όταν γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων το 2026.
Με βάση το ισχύον πλαίσιο, κάθε φορολογούμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει εντός του 2025 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών ίσες με το 30% του ετήσιου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του. Οι πληρωμές αυτές πρέπει να έχουν γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, όπως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking, και φυσικά να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Ακόμη κι αν το εισόδημα είναι υψηλό, το ανώτατο ποσό δαπανών που απαιτείται να καλυφθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές «κλειδώνει» στις 20.000 ευρώ.
