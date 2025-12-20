Η Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τα ναυπηγεία Ελευσίνας της ONEX και το «BOSPOROS» της Tsakos Energy Navigation

Στο επίκεντρο η έμπρακτη στήριξη του ομίλου Τσάκου στην ελληνική ναυπηγοεπισκευή – Το τέταρτο πλοίο του ομίλου στην Ελευσίνα για το 2025 και το 12ο συνολικά μαζί με το Νεώριο - Η στρατηγική σημασία των ελληνικών ναυπηγείων στη Μεσόγειο