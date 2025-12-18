Μέτρα για τις επιχειρήσεις: Σενάρια για μειώσεις φόρων με ορίζοντα το 2027
Μέτρα για τις επιχειρήσεις: Σενάρια για μειώσεις φόρων με ορίζοντα το 2027
Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ητόνωση των επενδύσεων
Μετά τις μόνιμες μειώσεις φόρων για τα φυσικά πρόσωπα, η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στις επιχειρήσεις. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια φοροελαφρύνσεων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την τόνωση των επενδύσεων, με ορίζοντα μέχρι το 2027. Το πακέτο παρεμβάσεων περιλαμβάνει τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την αύξηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και την καθιέρωση νέου συστήματος για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
Μείωση προκαταβολής φόρου
Ένα από τα κύρια μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία φτάνει έως και το 80%. Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει τις επιχειρήσεις, καθώς η προκαταβολή φόρου λειτουργεί συχνά ως επιπλέον βάρος, δεσμεύοντας κεφάλαια που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις ή στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο φτάνει έως και 1.000 ευρώ, είναι ένα σημαντικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, και αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μείωση προκαταβολής φόρου
Ένα από τα κύρια μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία φτάνει έως και το 80%. Το μέτρο αναμένεται να ανακουφίσει τις επιχειρήσεις, καθώς η προκαταβολή φόρου λειτουργεί συχνά ως επιπλέον βάρος, δεσμεύοντας κεφάλαια που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις ή στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο φτάνει έως και 1.000 ευρώ, είναι ένα σημαντικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, και αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα