Εξάρχου: Πάμε σε νέο αναπτυξιακό γύρο με έμφαση στην ενέργεια
Το νέο ομόλογο είναι το 23ο που διαπραγματεύεται στην αγορά ελληνικών εταιρικών ομολόγων και το τέταρτο που εκδόθηκε εντός του 2025
«Είναι μια νέα μέρα για εμάς. Η σημερινή επιτυχία δεν είναι δεδομένη ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου κατά την πρεμιέρα διαπραγμάτευσης του ομολογιακού δανείου της Ακτωρ ευχαριστώντας τις τράπεζες που στήριξαν την έκδοση, καθώς και τους περίπου 7.500 νέους ομολογιούχους που συμμετείχαν.
«Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μάς δεσμεύει. Μέχρι σήμερα, ό,τι λέμε το κάνουμε και έτσι θα συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά την τελετή υπογραμμίζοντας ότι ο Όμιλος εισέρχεται στον επόμενο κύκλο επενδύσεων που είναι η ενέργεια με μεγαλύτερη δυναμική και αισιοδοξία.
Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα που επικράτησε μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη ομολογιακή έκδοση στην ιστορία του Ομίλου ΑΚΤΩΡ. Η εταιρεία προχώρησε σε πενταετή έκδοση ύψους 140 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδίου.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ισχυρό, καθώς η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 341 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3,1 φορές. Το 54% της έκδοσης καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές και το 46% από ειδικούς επενδυτές, ενώ η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,7%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του Ομίλου.
