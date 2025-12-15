Amangati: Το πιο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία είναι γεγονός και έχει μόνο 47 σουίτες
Amangati: Το πιο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην ιστορία είναι γεγονός και έχει μόνο 47 σουίτες
Στο εντυπωσιακό μήκος του που αγγίζει τα 183 μέτρα και διαθέτει 9 καταστρώματα, φιλοξενούνται οι μεγαλύτερες σουίτες που συναντάμε σε αντίστοιχο σκάφος
Η εταιρεία Aman, ένας γίγαντας της πολυτελούς φιλοξενίας, λειτουργεί συνολικά 36 ξενοδοχεία, θέρετρα και ιδιωτικές κατοικίες σε είκοσι χώρες. Όλα χαρακτηρίζονται ως τόποι προορισμού και καθορίζουν σημαντικά με τη παρουσία τους την προσέλευση ενός κοινού με μεγάλη οικονομική άνεση σε όποια χώρα αναπτύσσονται. Τα παραδείγματα είναι πολλά, μεταξύ αυτών και τα περίφημα Amanjena στο Μαρόκο, Amanpuri στο νησί Πουκέτ της Ταϊλάνδης, Amanjoe στο Κρανίδι -που βρίσκεται κοντά στο Πόρτο Χέλι της Πελοποννήσου- και Aman Tokyo στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
Για πρώτη φορά όμως, η Aman φέρνει το μοναδικό της στυλ και την ιδιαίτερη άποψή της για τη φιλοξενία και στη θάλασσα. Η κατασκευή του πρώτου μηχανοκίνητου πλοίου με την υπογραφή της, ολοκληρώνεται τον επόμενο χρόνο στην Ιταλία και την άνοιξη του 2027 θα σαλπάρει επίσημα.
Το Amangati σχεδιάστηκε από το φημισμένο ολλανδικό στούντιο Sinot Yacht Architecture & Design, ειδικευμένο στα πολυτελή σκάφη. Η αισθητική τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στο εξωτερικό του, θυμίζουν περισσότερο ένα super yacht και λιγότερο ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο.
Την κατασκευή του, ανέλαβε το κορυφαίο ιταλικό ναυπηγείο T. Mariotti με έδρα τη Γένοβα. Μια εταιρεία με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας καθώς είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ναυπηγεία του κόσμου με προσήλωση στις οικολογικές τεχνολογίες.
