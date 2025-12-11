Το κασμίρ κάνει θραύση – Η ιστορία και η οικονομία πίσω από το πιο περιζήτητο ύφασμα παγκοσμίως
Το κασμίρ κάνει θραύση – Η ιστορία και η οικονομία πίσω από το πιο περιζήτητο ύφασμα παγκοσμίως
Η σπανιότητα της πρώτης ύλης, το περιορισμένο εύρος της παραγωγής και η σταθερή διεθνής ζήτηση έχουν διαμορφώσει μια αγορά δισεκατομμυρίων
Από τα υψίπεδα της Μογγολίας έως τα ιταλικά υφαντουργεία, το κασμίρ παραμένει ένα από τα ελάχιστα υλικά που δεν μπόρεσε να αγγίξει η μαζική παραγωγή. Και σε μια εποχή όπου τα περισσότερα υφάσματα παράγονται μαζικά και σχεδόν μονοτονικά, εξακολουθεί να αναδεικνύεται ως ένα από τα ελάχιστα υλικά που υπενθυμίζουν τι σημαίνει πραγματική ποιότητα. Η προέλευση του κασμιριού παραμένει ιδιαίτερη και απαιτητική: προέρχεται από τα υψίπεδα της Μογγολίας και των Ιμαλαΐων, όπου η κατσίκα του κασμιριού αναπτύσσει ένα λεπτό, εξαιρετικά θερμομονωτικό υπόστρωμα τριχώματος για να αντέξει τον σκληρό χειμώνα.
