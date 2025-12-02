Κίνηση – ματ από ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κολοσσούς: Εκδίδουν ψηφιακό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ

Ομάδα 10 μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των ING, UniCredit και BNP Paribas, σχημάτισαν κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ - Στόχος να αντισταθμίσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές