Κίνηση – ματ από ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κολοσσούς: Εκδίδουν ψηφιακό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ
Κίνηση – ματ από ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κολοσσούς: Εκδίδουν ψηφιακό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ
Ομάδα 10 μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των ING, UniCredit και BNP Paribas, σχημάτισαν κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ - Στόχος να αντισταθμίσουν την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές
Ο ασκός του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς μια ομάδα μεγάλων 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών ING, UniCredit και BNP Paribas, σχημάτισαν κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ, σε μια κίνηση που ελπίζουν ότι θα αντισταθμίσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.
Στις ΗΠΑ οι εκδόσεις ψηφιακών κρυπτονομισμάτων σχεδιάζονται και αυτός είναι ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιχειρεί να χρηματοδοτήσει φθηνότερα το χρέος της.
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ, με την επωνυμία qivalis, θα είναι ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην Coinbase στη Γερμανία. Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, Floris Lugt, θα είναι ο οικονομικός διευθυντής και ο πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος, δήλωσε η ομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ .
Οι τράπεζες που συμμετείχαν στο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella , KBC (KBC.BR), DekaBank, Danske Bank, SEB Caixabank και Raiffeisen Bank International. Η BNP Paribas έχει επίσης ενταχθεί στον όμιλο, δήλωσε ο Lugt την Τρίτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Στις ΗΠΑ οι εκδόσεις ψηφιακών κρυπτονομισμάτων σχεδιάζονται και αυτός είναι ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιχειρεί να χρηματοδοτήσει φθηνότερα το χρέος της.
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ, με την επωνυμία qivalis, θα είναι ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην Coinbase στη Γερμανία. Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, Floris Lugt, θα είναι ο οικονομικός διευθυντής και ο πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος, δήλωσε η ομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ .
Οι τράπεζες που συμμετείχαν στο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella , KBC (KBC.BR), DekaBank, Danske Bank, SEB Caixabank και Raiffeisen Bank International. Η BNP Paribas έχει επίσης ενταχθεί στον όμιλο, δήλωσε ο Lugt την Τρίτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα
Crash test της «Ιθάκης» του Τσίπρα με όσα είπαν και έγραψαν η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και ο Βαρουφάκης
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα