Eurostat: Αυξήθηκε 22% το κατά κεφαλήν εισόδημα στην ΕΕ από το 2004, μειώθηκε μόνο σε Ελλάδα και Ιταλία
Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος σε επίπεδο ΕΕ
Μεταξύ 2004 και 2024, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση αυξήθηκε κατά 22%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.
Το εισόδημα ανά κάτοικο αυξανόταν σταθερά την περίοδο 2004-2008, αλλά πάτησε φρένο μεταξύ 2008 και 2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και υποχώρησε το 2012 και το 2013. Έκτοτε, η ανοδική πορεία επανήλθε σταθερά μέχρι το 2020, όταν σημειώθηκε πτώση εξαιτίας της πανδημίας. Το 2021 υπήρξε ανάκαμψη, όμως το 2022 και το 2023 η αύξηση ήταν πιο αργή. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος.
Σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα νοικοκυριών από το 2004 έως το 2024 (134%), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%). Η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες όπου το εισόδημα ανά κάτοικο μειώθηκε την τελευταία εικοσαετία (-5% και -4% αντίστοιχα), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).
