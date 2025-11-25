Καταβάλλεται το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους έως και τις 28 Νοεμβρίου

Εως τις 28 Νοεμβρίου θα έχει δοθεί σε σχεδόν 1,5 εκατ. άτομα - Το μόνιμο βοήθημα από τον ΕΦΚΑ αφορά όσους συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών, έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους - Επίσης, υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας