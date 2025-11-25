Καταβάλλεται το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους έως και τις 28 Νοεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 250 ευρώ Ενισχύσεις Συνταξιούχοι

Εως τις 28 Νοεμβρίου θα έχει δοθεί σε σχεδόν 1,5 εκατ. άτομα - Το μόνιμο βοήθημα από τον ΕΦΚΑ αφορά όσους συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών, έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους - Επίσης, υπάρχει όριο ακίνητης περιουσίας

Διαδοχικές ενισχύσεις δίνονται από τη Δευτέρα 24/11 και έως το τέλος του έτους σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε στην υλοποίηση μιας σειράς μέτρων που έχουν εξαγγελθεί.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ καθώς υπάρχει ειδική πρόβλεψη για «έλεγχο δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρο 72 του Ν. 5217/2025)». (https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php). Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι, από την αρχή του νέου έτους, άλλωστε, τίθενται σε ισχύ νέοι, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές. Το μέτρο αυτό θα επιδράσει θετικά και στο τελικό ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Δόθηκε το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,3 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους, ποιοι πληρώνονται την Παρασκευή

Ενώ οι περισσότεροι συνταξιούχοι πήραν ήδη το βοήθημα μέσω ΕΦΚΑ, περίπου 285.000 δικαιούχοι που εξυπηρετούνται από τον ΟΠΕΚΑ θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς η καταβολή για αυτούς προγραμματίστηκε για την Παρασκευή 28/11.

Μιλώντας στην εκπομπή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στο Meganews, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, εξήγησε ότι οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, επιδοματούχοι και ανασφάλιστοι υπερήλικες, θα πληρωθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. 

Την ίδια ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία που θα πληρωθούν όσοι δεν έλαβαν χρήματα την Δευτέρα (24/11) έκανε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι η στήριξη αυτή απευθύνεται στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ανθρώπους που συχνά δεν έχουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας.

Την ίδια ώρα, το επίδομα των 250 ευρώ καταβλήθηκε ήδη σε συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς να χρειαστεί καμία αίτηση, καθώς τα στοιχεία των δικαιούχων αντλήθηκαν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Το βοήθημα αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα έως 14.000 ευρώ, έγγαμους με εισόδημα έως 26.000 ευρώ, ενώ τα όρια ακίνητης περιουσίας φτάνουν τις 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.


