Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αντικαγκελάριο της Γερμανίας: «Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ»

«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του και Αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ στο Βερολίνο.

«Ερχόμαστε πλέον να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα», προσέθεσε ο κ. Πιερρακάκης και έκανε λόγο για εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η προοπτική γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«Συζητήσαμε για θέματα τα οποία άπτονται τόσο της διμερούς μας σχέσης, την εμβάθυνση των σχέσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και το διμερές εμπόριο όσο και σε ό,τι αφορά ευρύτερα ευρωπαϊκά ζητήματα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο γερμανικό οικονομικό επιτελείο την συνολική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια – «έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008, έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, πρωτογενή πλεονάσματα». Όλη αυτή η πορεία, τόνισε, «έρχεται σε συνέχεια μιας πολύ δύσκολης δεκαετίας για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε συζητούσαμε για το εάν η Ελλάδα θα μείνει στη ζώνη του ευρώ, αλλά πλέον η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική: Πολύ συχνά και εδώ στο Βερολίνο ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα, για το πώς η Ελλάδα κατάφερε να προοδεύσει τα τελευταία χρόνια».

Επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας

Λαρς Κλινγκμπέιλ

Σε ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας, ενώ συζήτησαν για την προοπτική νέων διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών.«Σήμερα στο Βερολίνο με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικώνεπιβεβαιώσαμε τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας, συζητώντας για την προοπτική νέων διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ των χωρών μας.Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα προς την οικονομική και χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Αποταμιεύσεων & Επενδύσεων μπορεί να συμβάλει δραστικά ώστε να απελευθερώσουμε το σύνολο των αναπτυξιακών και παραγωγικών δυνατοτήτων μας.Με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο μοιραζόμαστε την κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην ενιαία αγορά – εμπόδια που, όπως επισημαίνει ο Mario Draghi, λειτουργούν σαν δασμοί στο εσωτερικό της ΕΕ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χτίσουμε πραγματικούς "ευρωπαίους πρωταθλητές".