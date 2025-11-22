Λίστα αναμονής 100.000 ατόμων για τον πιο high-tech προληπτικό έλεγχο αξίας 300 ευρώ
Σε έναν χώρο βγαλμένο από το μέλλον, η σάρωση σώματος με τη βοήθεια της ΑΙ συγκεντρώνει εκατομμύρια δεδομένα και υπόσχεται ότι προλαμβάνει ασθένειες πολύ πιο γρήγορα από κάθε άλλη υπαρκτή μέθοδο
Ο χώρος είναι φουτουριστικός, δίνοντας την αίσθηση στον επισκέπτη ότι πρωταγωνιστεί στην ταινία «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος». Μεγάλος θαυμαστής του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο ιδρυτής της Neko Health, Γιάλμαρ Νίλσον, δανείζεται λίγη από τη μεγαλοφυία του σπουδαίου σκηνοθέτη για το περιβάλλον των διαγνωστικών κέντρων που διενεργούν προληπτικούς ελέγχους high-tech και υπόσχονται ότι προλαμβάνουν ασθένειες, ακόμα και θάνατο.
