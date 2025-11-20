Υπερκάλυψη τρεις φορές στο ομόλογο της ΕΤΕ – 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές
Το επιτόκιο κυμαίνεται πέριξ των 110 μονάδων πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις
Σε 1,5 δισ. ευρώ ανέρχεται ήδη η έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας η οποία επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την εξαετία (7NC6), το οποίο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s. Η τράπεζα διατηρεί αξιολόγηση Baa1 με σταθερό outlook από τη Moody’s, BBB- με σταθερό outlook από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Το επιτόκιο τοποθετείται περίπου στις 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς.
Η Εθνική σημειώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.
