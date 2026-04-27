Χρηματιστήριο: «Έσβησε» τα αρχικά κέρδη, αλλά κράτησε το θετικό πρόσημο - Αντέδρασε η ΔΕΗ
Στα χαμηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης - Rebound και υψηλός τζίρος για τη ΔΕΗ στον απόηχο των εξελίξεων με την ΑΜΚ - Ισχυρή άνοδος για Allwyn, Cenergy, Viohalco - «Εκρηκτικό» ράλι για την Intracom Holdings
Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινείται στον «αστερισμό» της αναβάθμισης της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον διεθνή πάροχο δεικτών (index provider) Stoxx, με ισχύ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι αγοραστές είχαν τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, ωστόσο η δυναμική χάθηκε στο φινάλε με αποτέλεσμα η αγορά να χάσει την αρχική άνοδο και να κλείσει στα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,02 μονάδες ή +0,09% και έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.221,93 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.243,86 μονάδες. Άνοδο +7,6% καταγράφει ο ΓΔ τον Απρίλιο, ενώ εντός του 2026 «τρέχει» με ρυθμό +4,78%.
Με κέρδη άνω του +1% και τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ απάντησε η ΔΕΗ στην «βουτιά» της Παρασκευής (-2,8%), με την μετοχή να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω της δρομολογούμενης ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα blue chips, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Allwyn, η Viohalco, η Cenergy και η ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία να εδραιώνεται πάνω από τα 10 ευρώ και να διευρύνει το ρεκόρ 18ετίας (Ιούνιος 2008). Στα mid caps, «εκρηκτικό» ήταν το ράλι για την Intracom Holdings, η οποία ενισχύθηκε άνω του +8% λίγο πριν την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της. Με κέρδη άνω του +3% ακολούθησε η Austriacard, η οποία έπιασε ξανά τα 8 ευρώ και επανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ.
Η διατήρηση των γεωπολιτικών τριγμών στη Μέση Ανατολή συντηρεί την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, παρά τα πρώτα ψήγματα αισιοδοξίας που προκαλεί η ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Αν και το θετικό κλίμα από τα ρεκόρ των S&P 500 και Nasdaq προσφέρει στηρίγματα, το ανοδικό περιθώριο περιορίζεται από το ενεργειακό κόστος και την εύθραυστη διάθεση για ρίσκο. Η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας επικεντρώνεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed – 29/4, ΕΚΤ – 30/4), καθώς και στις ανακοινώσεις κερδών από τις Big Tech (Meta, Microsoft, Google, Amazon και Apple), που θα κρίνουν τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.
Ο Stoxx ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από το καθεστώς των αναδυόμενων (emerging) σε εκείνο των αναπτυγμένων αγορών (developed), με ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η Eurobank Equities θεωρεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως τεχνικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αναμένει ότι η επίδραση των εισροών θα οφείλεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές των αναπτυγμένων αγορών συνήθως προβαίνουν σε κατανομή κεφαλαίων μέσω κλαδικών δεικτών, με σημαντικότερο τον Stoxx Banks Index.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2025, καθώς οι εισηγμένες έχουν περιθώριο έως τις 30 Απριλίου να προβούν σε ανακοινώσεις. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Δευτέρα (27/4) Intracom Holdings, Σίδμα Μεταλλουργική, Logismos, Ίλυδα, Loulis Food Ingredients – Τρίτη (28/4) Jumbo, Alumil, Space Hellas, Mevaco, Βιοκαρπέτ, CNL Capital, Καπνοβιομηχανία Καρέλια, Frigoglass – Τετάρτη (29/4) ΕΥΑΘ, Elinoil, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Μουζάκης, Μαθιός Πυρίμαχα, Δάιος Πλαστικά, Εριουργία Τρία Άλφα, Intertech, Alpha Real Estate Services – Πέμπτη (30/4) Aktor, ΕΥΔΑΠ, Τεχνική Ολυμπιακή, Μπήτρος Συμμετοχική, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Interwood Ξυλεμπορία, Medicon, Ιατρικό Αθηνών, Moda Bagno, Galaxy Cosmos Mezz. Παράλληλα, την Πέμπτη 30/4 η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026.
Η Allwyn ανακοίνωσε την τιμή για τις νέες μετοχές -στο πλαίσιο της επιλογής επανεπένδυσης (scrip option) της ειδικής διανομής ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή- η οποία διαμορφώνεται στα 13,47 ευρώ. Η τιμή καθορίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή (VWAP) κατά το διάστημα 20-24 Απριλίου. Η περίοδος επιλογής παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα, επιτρέποντας στους μετόχους να επιλέξουν μεταξύ μετοχών, μετρητών ή συνδυασμού και των δύο.
Η Aegean θα διαπραγματεύεται αύριο (28/4) χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα. Το μικτό ποσό, προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές, ανέρχεται σε 0,90295 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,8578 ευρώ ανά μετοχή). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαΐου.
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κεντρικές τράπεζες (Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Αγγλίας), οι οποίες πραγματοποιούν κρίσιμες συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν ανατρέπει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,1%, ο γερμανικός DAX χάνει οριακά, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,2%.
