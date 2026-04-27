Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Συγκρατημένη η εξέλιξη των τιμών καυσίμων στην Ελλάδα σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωζώνης
Στο ντίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης
«Η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης», σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε ανακοίνωσή της με την οποία ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξη των τιμών στα καύσιμα, βάσει συγκριτικών στοιχείων πριν και μετά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης (27/02 έναντι 26/04).
Από τη σύγκριση των τιμών πρατηρίων για αμόλυβδη 95 και ντίζελ προκύπτει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα στο ντίζελ, η χώρα μας παρουσιάζει τη δεύτερη χαμηλότερη αύξηση τιμών, ενώ στην αμόλυβδη κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εξέλιξη των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει συγκρατημένη, ως αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας της αγοράς εντός των θεσπισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας σε πρατήρια καυσίμων και εταιρίες διανομής όσο και των στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η επιδότηση των 0,20Euro/λτ στο diesel.
