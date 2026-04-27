Θεοδωρικάκος: Έρχεται το Μάιο νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, θα μπει πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών
Ο Υπουργός Ανάπτυξης εξήγησε ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό
Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών, προανήγγειλε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος διασαφηνίζοντας ότι εντός Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.
«Θα υπάρχει ένας κόφτης, ένα πλαφόν μεταξύ 30 -50% στους τόκους των καταναλωτικών δανείων πάνω στο κεφάλαιο και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, εξηγώντας ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό.
«Πρόκειται για πακέτο μέτρων προστασίας των καταναλωτών έναντι των τραπεζών για περιπτώσεις δανείων χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις και μέχρι το ύψος των 100.000 ευρώ. Σκοπός είναι ο κάθε δαινειολήπτης να μπορεί να ανταποκριθεί, καθώς το περιθώριο για την αποπληρωμή του δανείου σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να είναι να πληρώσει πάνω από το 50% από το αρχικό κεφάλαιο. Άρα θα μπει ένας κόφτης, ένα πλαφόν το οποίο θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 % παραπάνω από το αρχικό κεφάλαιο», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα