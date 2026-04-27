Eurobank για ελληνική οικονομία: Πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος έως €200 εκατ. το 2026
Τόσο ο Προϋπολογισμός όσο και το ΔΝΤ συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τα επόμενα έτη να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα και σταδιακή αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ
Η δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2025, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο χώρος παρεμβάσεων για το 2026 βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Eurobank Research, στο νέο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».
Σύμφωνα με την 1η κοινοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2022-2025, το 2025 το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) ήταν πλεονασματικό στο 1,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από 1,3% του ΑΕΠ το 2024. Το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν επίσης πλεονασματικό στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, από 4,8% το 2024. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025 από 154,2% του ΑΕΠ το 2024. Σε απόλυτα μεγέθη, το δημοσιονομικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα €4,29 δισ., το πρωτογενές ισοζύγιο ήταν επίσης πλεονασματικό €12,13 δισ. ενώ το χρέος περιορίστηκε στα €362,9 δισ.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση της περιόδου 2022-2025. Το ισοζύγιο της ΓΚ βελτιώθηκε από έλλειμμα -2,6% του ΑΕΠ το 2022 και -1,4% το 2023, σε πλεόνασμα 1,3% το 2024 και 1,7% το 2025. Την ίδια περίοδο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αποκλιμακώθηκε έντονα, από 177,8% το 2022 σε 146,1% το 2025, εξέλιξη που αντανακλά τόσο την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ όσο και τη σταδιακή μείωση του αποθέματος χρέους.
Σε σύγκριση με τους στόχους του Προϋπολογισμού 2026 για το 2025, η εκτέλεση αποδείχθηκε ισχυρότερη στο σκέλος των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και οριακά ασθενέστερη στο χρέος. Ειδικότερα, το πλεόνασμα της ΓΚ διαμορφώθηκε στο 1,7% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,6%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον στόχο του 3,7%. Η υπέρβαση αυτή υποδηλώνει ισχυρότερη εκτέλεση του προϋπολογισμού από την αναμενόμενη και δημιουργεί καλύτερη αφετηρία για τη δημοσιονομική πολιτική του 2026.
