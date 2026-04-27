Σε τροχιά ρεκόρ παρέμεινε η Wall Street - Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα υπερτερούν του γεωπολιτικού ρίσκου
Νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq, έστω και με μικρά κέρδη - Δεν ακολούθησε ο Dow - Τα μάκρο της εβδομάδας, τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών και κυρίως τα αποτελέσματα των Big Tech περιμένουν με αδημονία οι επενδυτές
Μικρές μεταβολές κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εξαιρετικά πυκνή εβδομάδα που περιλαμβάνει αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, κρίσιμα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα τριμήνου από μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Πάντως, έστω και με ελαφρά κέρδη, S&P 500 και Nasdaq ανέβηκαν ουσιαστικά σε νέα υψηλά!
Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 7.173 μονάδες και ο Nasdaq έφτασε τις 24.887 μονάδες με αύξηση 0,20%. Αντιθέτως ο Dow Jones παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, αλλά με μικρές απώλειες 0,13%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στις 49.167 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 4,34% και του 2ετούς στο 3,80%.
Οι περισσότεροι επενδυτές κράτησαν στάση αναμονής περιμένοντας τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, από τη Μέση Ανατολή έως τα μακροοικονομικά δεδομένα και τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η Fed, η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες της Αγγλίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά.
Στο μέτωπο του πολέμου με το Ιράν, οι προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετέβη δύο φορές στο Ισλαμαμπάντ προκειμένου να ενημερώσει τους Πακιστανούς για τις θέσεις της Τεχεράνης, ωστόσο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε αιφνιδιαστικά το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ. Σήμερα ο Αραγτσί επισκέφτηκε τη Μόσχα, όπου είχε συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μιλώντας την Κυριακή για τις εξελίξεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του αν θέλει να συζητήσει το τέλος του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «κρατά όλα τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις. «Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας καλέσουν», δήλωσε στο Fox News.
Παρά το διπλωματικό αδιέξοδο, οι αγορές δεν αντέδρασαν έντονα, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ, προσφέροντας να τερματίσει ουσιαστικά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ χωρίς να θίγει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Σχετικές πληροφορίες μετέδωσαν το Axios, το Associated Press και η The Wall Street Journal.
Νωρίτερα, ο Τραμπ ηγήθηκε σύσκεψης της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν όλες τις εξελίξεις και η ιρανική πρόταση, όμως δεν έγινε γνωστό το τι αποφασίστηκε. Πάντως, πληροφορίες ανέφεραν ότι το συμβούλιο εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επανέναρξης των αμερικανικών βομβαρδισμών
Σε κάθε περίπτωση η αβεβαιότητα κράτησε τις πετρελαϊκές τιμές ψηλά, με το Brent να κλείνει λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.
Μέσα στο κλίμα αυτό προφανώς αναβαθμίζεται η σημασία των μηνυμάτων που θα εκπέμψουν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, μέσα στην εβδομάδα, αποτιμώντας τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Μάλιστα, αν και όλες αναμένεται να κρατήσουν για την ώρα στάση αναμονής δεδομένου του θολού τοπίου, είναι σαφές ότι αναπροσαρμόζουν τα επόμενα βήματα τους.
Στην Ευρωζώνη, οι αγορές χρήματος εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα κινηθεί πολύ προσεκτικά με φόντο την αναζωπύρωση του πληθωρισμού, με τους traders να περιορίζουν πλέον τις εκτιμήσεις για επιτοκιακές κινήσεις μέσα στο 2026. Στις ΗΠΑ, τα futures επιτοκίων δείχνουν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν μία ή δύο μειώσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, αλλά με αισθητά μειωμένη βεβαιότητα σε σχέση με τις αρχές της άνοιξης.
Ακόμη περισσότερο ίσως και από τη Fed, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να εστιάζουν στη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων με επίκεντρο μάλιστα την επίλεκτη ομάδα των «Υπέροχων Επτά». Συνολικά πέντε εταιρείες της ομάδας ανακοινώνουν αποτελέσματα, οι Alphabet, Microsoft, Amazon και Meta Platforms την Τετάρτη και η Apple ακολουθεί την Πέμπτη.
Οι εταιρείες αυτές αποτιμώνται συνολικά κοντά στα 16 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησης του S&P 500.
Συνολικά, μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα, περίπου το 35% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το trade της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιστρέψει δυναμικά. Ο Philadelphia Semiconductor Index, βασικός δείκτης για τις μετοχές ημιαγωγών, κατέγραψε το μεγαλύτερο συνεχόμενο ανοδικό σερί στην ιστορία του, με συνολικά κέρδη 47,2%.
Οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.
«Αυτή μπορεί να είναι η σημαντικότερη εβδομάδα για τις αγορές μέχρι στιγμής φέτος, με τα αποτελέσματα των Big Tech και τη συνεδρίαση της Federal Reserve να έρχονται σε μια περίοδο όπου οι αγορές προσπαθούν να καταλάβουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τώρα που φαίνεται πως η σύγκρουση με το Ιράν έχει περιοριστεί», σχολίασε ο Γκλεν Σμιθ της GDS Wealth Management.
«Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι τα εταιρικά αποτελέσματα έχουν επιστρέψει στο τιμόνι αυτής της χρηματιστηριακής αγοράς και γι’ αυτό τα αποτελέσματα των Big Tech αυτή την εβδομάδα είναι τόσο σημαντικά για την πορεία των μετοχών», πρόσθεσε.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους της συνεδρίασης ξεχώρισε η Verizon, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα ετήσια κέρδη της, όπως και η Nvidia που έχει επαναφέρει την αποτίμηση της πάνω από το ορόσημο των 5 τρισ. δολαρίων.
Ισχυρά κέρδη σημείωσε, επίσης, η Organon, με άνοδο περίπου 17%, μετά τις πληροφορίες για εξαγορά της από την ινδική Sun Pharmaceutical σε συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως και η Micron Technology μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την επενδυτική Melius Research.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Microsoft, όχι όμως λόγω αποτελεσμάτων. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι η συμφωνία συμμαχίας της με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, θα πάψει να είναι αποκλειστική, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα αλλάξει σημαντικά τον χάρτη του κλάδου της ΑΙ. Η μετοχή της Microsoft έχασε αρχικά σημαντικό έδαφος, όμως σταδιακά σταθεροποιήθηκε και πέρασε οριακά σε θετικό έδαφος.
Στον αντίποδα, στους χαμένους της ημέρας βρέθηκε η Domino’s Pizza που έκανε βουτιά σχεδόν 10%, αφού η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στον κόσμο ανακοίνωσε απογοητευτικές πωλήσεις και ασθενέστερα κέρδη πρώτου τριμήνου, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος της εστίασης.
Κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε και την Advanced Micro Devices, καθώς μέρος των επενδυτών προχώρησε σε κατοχύρωση κερδών στον κλάδο των μικροτσίπ ενόψει των αποτελεσμάτων Big Tech, συμπαρασύροντας και άλλα ονόματα του κλάδου, όπως η Applied Materials.
Πηγή: Νewmoney.gr
