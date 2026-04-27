Νιγηρία: Τουλάχιστον 29 νεκροί εξαιτίας επίθεσης ενόπλων
Η πολιτεία Ανταμάουα όπου σημειώθηκε η επίθεση μαστίζεται εδώ και χρόνια από φονικές επιθέσεις συμμοριών και τζιχαντιστικών οργανώσεων
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επίθεσης ενόπλων στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Ανταμάουα.
Ένοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Κυριακής στο Γκουγιάκου και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκοτώνοντας κατοίκους και καταστρέφοντας περιουσίες, σύμφωνα με αφηγήσεις τοπικών αξιωματούχων.
Ο κυβερνήτης Αμάντου Ουμάρου Φίντιρι επιβεβαίωσε τον απολογισμό των νεκρών κατά την επίσκεψή του στο Γκουγιάκου, όπου ενημερώθηκε για την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι αρχές συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον.
Την ευθύνη για την επίθεση, ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα